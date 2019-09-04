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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рация молчит

Покупку нового радиокомплекса для "скорой" аннулировали
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 198(7956)
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд вынес беспрецедентное решение о признании недействительной сделки по приобретению цифровой системы радиосвязи для челябинской станции скорой медицинской помощи.

В связи с нарушением конкурентных процедур суд вынес решение о двухсторонней реституции:  медики обязаны вернуть поставщику все полученное оборудование, а поставщик в свою очередь возвратит им деньги.

Фото: iStock
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По расчетам челябинского УФАС, речь идет о сумме свыше 20 миллионов рублей, которую учреждение здравоохранения успело выплатить за радиокомплекс. Он до сих пор не работает, хотя по условиям сделки поставщик обязан был его подключить и настроить в течение 60 календарных дней с момента подписания договоров.

- В связи с дроблением контракта покупка оборудования растянулась на два года, а расходование бюджетных средств оказалось крайне неэффективным, - считает начальник отдела административного и судебного производства челябинского УФАС Ксения Долгополова. - Приобрети станция скорой медпомощи весь этот комплекс радиосвязи с соблюдением конкурентных процедур, он обошелся бы ей в 2015 году в сумму не более 9,7 миллиона рублей.

Вместо этого заказчик сделал все возможное, чтобы приобрести оборудование у определенного хозяйствующего субъекта, что установили в двух судебных инстанциях. Как следует из материалов дела, сначала станция скорой помощи попыталась заключить контракт с компанией "Телесфор", отдав ей победу на аукционе путем начисления дополнительных баллов. Однако после жалобы проигравшей стороны не сумела обосновать свое решение, и сделка сорвалась.

Приобрети "скорая" весь комплекс радиосвязи сразу с соблюдением конкурентных процедур, он обошелся бы ей в 9,7 миллиона рублей вместо 20

Годом позже медики решили воспользоваться 93 статьей ФЗ-44, позволяющей в отсутствие конкурентной среды осуществлять закупки у единственного поставщика, но не дороже ста тысяч рублей. В итоге лот разбили на 23 договора стоимостью от 90 до 99 тысяч рублей. Заключались они с "РРС-Балтика" с декабря 2016 по апрель 2017 года, причем санкт-петербургская компания все это время закупала товар у того самого "Телесфора". В последующем медики, видимо, устав от дробления контракта, провели еще два аукциона общей стоимостью в шесть миллионов рублей. Поскольку программное обеспечение оказалось несовместимым с продукцией других производителей, победу в них одержала та же "РРС-Балтика".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как установлено в арбитраже, заказчик не предоставил в техзадании всю информацию о характеристиках необходимого ему оборудования, чтобы еще на этапе рассмотрения заявок отклонять предложения других компаний. Однако шила в мешке утаить не удалось. И теперь уже две судебные инстанции признали спорную сделку недействительной. Причем если после первого судебного решения у заказчика и поставщика еще был шанс отложить взаимную реституцию до рассмотрения дела в апелляции, то после вердикта 18 арбитражного суда постановление УФАС вступает в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

Впрочем, на работе "скорой" обратный товарно-денежный обмен не скажется, ведь купленный по частям комплекс так и не пущен в эксплуатацию в полном объеме. А значит, переход на "цифру" просто откладывается до покупки нового оборудования с соблюдением всех конкурентных процедур.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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