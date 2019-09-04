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04.09.2019 20:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Отложили на черный день

На Урале изменилась модель поведения розничных банковских клиентов
Текст: Наталия Швабауэр ( Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 198(7956)
Если раньше свердловчане предпочитали поддерживать уровень потребления без оглядки на реальные доходы, то сейчас больше откладывают на черный день - к такому выводу пришли эксперты крупного регионального банка, проанализировав, какие продукты интересны жителям региона.

Если в прошлом году темпы пополнения депозитов снижались (с 1 января по 1 августа портфель "похудел" на девять процентов), то за семь месяцев 2019-го объем вкладов физических лиц, напротив, вырос на шесть процентов. По мнению руководителя розничного направления банка Ларисы Поповой, восстановлению сберегательной активности населения способствовал, с одной стороны, рост ставок по депозитам в конце 2018 года, с другой - снижение реальных доходов. В такой ситуации люди обычно предпочитают экономить и откладывать.

Фото: iStock
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- Помимо стандартных вкладов уральцы все чаще проявляют интерес к таким продуктам, как накопительное и инвестиционное страхование жизни, пользуясь возможностью получить повышенную доходность, - констатирует эксперт.

При этом в банке отмечают замедление темпов роста потребительского кредитования. Если в первом полугодии 2018 года кредитный портфель физлиц вырос на 21 процент, то за аналогичный период этого года - только на 13. Пусть снижение и незначительное, но оно может говорить об охлаждении рынка потребкредитования в целом.

Охлаждение может быть связано и с тем, что с 1 октября 2019 года Банк России планирует ввести надбавку к коэффициентам риска в зависимости от текущей кредитной нагрузки на заемщика. Это должно снизить количество высокорискованных займов на рынке, к которым как раз и относятся потребительские.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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