На Урал приедут сильнейшие боксеры планеты

В Екатеринбурге стартует юбилейный 20-й чемпионат мира по боксу среди мужчин. Организаторы ждут рекордное количество участников. Последний раз наша страна принимала турнир в 1989 году, в уральской столице он пройдет впервые. Заявки на участие подали почти 500 спортсменов более чем из 90 стран.

В конце июля в Екатеринбург приезжала комиссия Международной ассоциации бокса: инспекторы пришли к выводу, что регион проведет чемпионат на высочайшем уровне. Инспекция проверила не только площадки, где состоятся соревнования, но и отели, где разместят участников турнира - изучили даже меню, ведь каждый спортсмен, какую бы страну он ни представлял, должен найти еду на свой вкус.

- Мы смогли оценить объем и уровень проделанных работ по подготовке к чемпионату мира, и это огромный объем, что позволяет нам сделать вывод, что Екатеринбург готов к проведению столь масштабного спортивного форума, - поделился впечатлениями исполнительный директор Международной ассоциации бокса (AIBA) Том Виргетс.

Чемпионат стартует 8 сентября и продлится до 21 сентября. Поединки состоятся в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Церемония открытия - в недавно построенном конгресс-центре. Организаторы обещают лазерное и световое шоу и выступление музыкантов, среди которых будет звезда отечественного шоу-бизнеса.

Самой многочисленной станет делегация из Казахстана, в ней 31 человек. В сборной России 20 участников. Нашу команду возглавляет заслуженный тренер Виктор Фархутдинов. Спортсмены будут соревноваться в восьми весовых категориях, страну представят Василий Егоров (52 кг), Альберт Батыргазиев (57 кг), Илья Попов (63 кг), Андрей Замковой (69 кг), Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг), Муслим Гаджимагомедов (91 кг) и Максим Бабанин (+91 кг). В Екатеринбург команда приедет 5 сентября.

Среди претендентов на победу есть действующие чемпионы мира и победители Олимпийских игр. К примеру, на ринг выйдет золотой медалист чемпионата 2017 года, проходившего в Гамбурге, Йосвани Вейтия с Кубы. Бороться за награды будут олимпийский чемпион 2016 года, четырехкратный чемпион мира и двукратный победитель Панамериканских игр Хулио Сесар ла Крус Пераса, обладатель бронзы Олимпиады-2016, действующий чемпион мира Эрисланди Савон, который два года назад на мировом первенстве в Германии победил россиянина Евгения Тищенко.

Евгений, кстати, вместе с олимпийскими чемпионами Олегом Саитовым и Егором Мехонцевым стали лицами чемпионата.

- Я очень рад, что подобное мероприятие будет проходить у меня дома и в наш город съедутся сильнейшие боксеры планеты, - говорит уроженец Асбеста Егор Мехонцев. - Сам я трижды в жизни был частью такого грандиозного события, как чемпионат мира. И мне посчастливилось быть чемпионом: я стал самым лучшим боксером планеты 10 лет назад. Это было особое чувство и особое время. И в сентябре я буду смотреть на своих младших товарищей и радоваться за них. И не важно, кто они и какие страны представляют.

Организаторами чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге выступают Международная ассоциация бокса AIBA, Минспорта РФ, Федерация бокса России и правительство Свердловской области.

- Екатеринбург стремится стать столицей единоборств в России, крупнейшим центром подготовки бойцов международного класса, - говорил в июне на открытии II Всемирного боксерского форума, проходившего в Екатеринбурге, губернатор Евгений Куйвашев. - Мы по праву гордимся своими боксерами. Победы Егора Мехонцева и Евгения Тищенко на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро укрепили добрую славу уральской школы бокса.