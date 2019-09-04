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04.09.2019 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале на 9 лет осудили водителя, протаранившего людей у пивной

Текст: Мария Гафурова

На Урале водитель, въехавший в толпу людей у пивной, осужден на девять лет колонии строгого режима. Мужчина также должен будет выплатить около двух миллионов рублей в качестве компенсации пострадавшим.

Полевской городской суд вынес сегодня решение по делу местного жителя, в июне прошлого года въехавшего в толпу людей на дне города. Мужчина на джипе врезался в них у пивной - по версии следствия, сделал он это из личной неприязни, поссорившись с несколькими из них.

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В результате наезда травмы получили две девушки 23 и 26 лет. Как сообщал ранее руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, у одной из них были диагностированы ушиб голени, ушибленная рана правого уха и ушиб мягких тканей, а вторую госпитализировали с травмой голени и черепно-мозговой травмой.

В крови 48-летнего обвиняемого была обнаружена доза алкоголя, многократно превышающая норму. По данным полиции, мужчина ранее неоднократно задерживался за управление автомобилем в пьяном виде и был лишен водительских прав.

Как объяснил на допросе сам подсудимый, на людей он наехал случайно - просто перепутал педали тормоза и газа. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство, а также - в нарушении ПДД.

По совокупности преступлений суд назначил жителю Полевского наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год и лишением права управлять транспортным средством на три года. Кроме того, мужчина должен будет выплатить 1,8 миллиона рублей компенсации морального вреда пострадавшим.

В законную силу приговор пока не вступил.

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