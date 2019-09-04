На Урале подростков задержали за планирование теракта в школе

В Свердловской области двое подростков планировали совершить теракт в одной из школ. О трагедии стало известно из переписки школьников - в ней они обсуждали покупку оружия.

Захват одной из образовательных учреждений Кушвы планировали на 1 сентября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, между собой подростки общались в социальных сетях - обсуждали план нападения и пытались найти оружие. На данный момент оба они задержаны. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о подготовке к убийству двух и более лиц.

По словам регионального уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова, причиной, по которой дети решились на такой отчаянный шаг, могла стать травля.

- То, какая психологическая работа проводилась с подростками, будет изучено после проведения всех необходимых следственных мероприятий, - отметил он.