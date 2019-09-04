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04.09.2019 19:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Конструктивизм не упакован

Почему так скромны въездные потоки в Свердловскую область
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 198(7956)
Туроператоры подвели предварительные итоги летнего сезона. И уже назвали ситуацию с въездным туризмом на Среднем Урале неудовлетворительной. Где отдыхают свердловчане и чего ждут от потенциальных гостей региона, разбирался корреспондент "РГ".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Иностранных туристов в Екатеринбурге больше всего привлекает архитектура советских времен. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Иностранных туристов в Екатеринбурге больше всего привлекает архитектура советских времен. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Бархатный сезон еще впереди, поэтому эксперты в оценках осторожны. Но уже подсчитали, какие направления охотнее всего выбирали уральцы с мая по август. В лидерах ожидаемо оказалась Турция, причем один из ее курортов - Анталья - щегольнул десятипроцентным ростом. Остальные позиции в тройке "райских мест" для отдыха поделили Сочи и Симферополь. Форс-мажор с поездками в Грузию не сказался на российских туристах - эксперты уверены, что депозиты, внесенные россиянами, будут сохранены и турфирмы вернут эти деньги.

Фото: Татьяна Сухановская
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Средний чек (авиаперелет, семь ночей, двухместное размещение с завтраком на одного человека) для желающего провести отпуск в Турции составил 44 200 рублей. За то же самое в Греции и Испании придется выложить на 13-15 тысяч больше. Но россияне теперь весьма осторожны в тратах.

- Сбылись прогнозы: зарубежные отели выросли в цене, однако средний чек при этом сокращается. Это объясняется тем, что уральцы уменьшают количество дней в туре. Мы четко фиксируем две тенденции: желание поехать на отдых и при этом сэкономить, - говорит исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

Что касается отдыха в России, то неделя здесь обойдется примерно в 22 600 рублей "на нос". По мнению экспертов, внутренний туризм растет, особо набирает обороты межрегиональный. Понятно, что путешественники из Москвы вряд ли поедут в Верхнюю Синячиху, а вот челябинцы - почему нет? Да и свердловчане охотно ездят на южноуральские озера. Правда, сколько соседей навестили таким образом друг друга, подсчитать сложно.

- Официальным цифрам, которые приводят власти, профессиональное сообщество не доверяет. Просто потому, что нет единой методики подсчета туристов. Что брать за критерии: загрузку номеров, пересечение границ регионов? В России для таких экскурсий более популярен не авиа-, а железнодорожный транспорт, автобусы, - отметил Михаил Мальцев.

Фото: Отделение РГО в Республике Крым
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Одно из направлений, привлекательных для туристов, - короткие (одно-, двухдневные) экскурсии по индустриальным объектам. Тема наша, уральская, к тому же делает досуг более разнообразным и дополняет образование школьников. Но для того, чтобы она приносила доход в казну области, необходимы турпакеты с номерным фондом: отели на любой вкус, развитый придорожный сервис и т.п.

Вот в Чехии, к примеру, с этим все хорошо: на любой дороге вас ждет комплекс, где можно остановиться, переночевать, даже принять ванну из пива, а после посетить какой-нибудь замок, не обязательно обладающий исторической ценностью.

- Просто чехи умеют сделать хороший продукт, и государственно-частное партнерство позволяет продать такой товар, - уверен Мальцев.

По словам эксперта, планы выстроить такое партнерство в Свердловской области были. Но отсутствие нормального инвестиционного климата в сфере туризма в последние 5-6 лет не позволило их реализовать.

- Сейчас нет ни одного прорывного проекта, который позволил бы изменить ситуацию. Обилие мини-отелей со слабым номерным фондом и высокой стоимостью сковывает развитие. Разве что гора Белая в Нижнем Тагиле - исключение, - подытожил глава УАТ.

Экскурсии по индустриальным объектам - тема наша, уральская, но, чтобы она приносила доход в казну области, необходимы турпакеты: отели на любой вкус, развитый придорожный сервис

Президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга Владимир Окуньков не вполне согласен с такой оценкой.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- В Екатеринбурге, с моей точки зрения, с инфраструктурой все хорошо. Самое главное - есть разнообразие. Большой сегмент гостиниц для бизнес-туризма. А бюджетный сегмент закрывается квартирами "посуточно" и апартаментами, - считает он. - За пределами Екатеринбурга действительно существуют проблемы с гостиницами, общепитом. Развивает их мелкий и средний бизнес. Возможно, если бы власти дали ему какие-то преференции, процесс пошел бы активнее.

Хотя у кого-то получается и без господдержки. В частности, второе лето в Нижнем Тагиле работает хостел, который построила известная паралимпийка-лыжница Михалина Лысова.

- В этом году ситуация с наполняемостью радует - около 60 процентов. Едут в основном группы туристов, предпочитают познавательный и спортивный отдых, - поделилась управляющая хостелом Виктория Русецкая.

Справедливости ради напомним: цены в уральских хостелах считаются самыми высокими в России. Весной 2019 года средняя стоимость суток проживания составляла 391 рубль, а в Казани, Нижнем Новгороде, Сочи - менее 300. Правда, счета за ЖКХ (в том числе за отопление) на Урале и в Сочи тоже заметно разнятся.

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