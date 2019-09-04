Широко рекламируемая "бесплатная" юридическая помощь зачастую оборачивается для доверчивых клиентов не только моральным, но и материальным ущербом. Счет жалобам пострадавших от действий юристов-мошенников уже идет на десятки, констатируют в свердловском Роспотребнадзоре.

Недобросовестные юридические компании ищут клиентов разными способами, например, размещают телефоны в "бегущей строке" в общественном транспорте или "внедряются" в поисковые системы в интернете.

- Для лучшей маскировки они используют эмблему нашего ведомства или ссылаются на закон "О бесплатной юридической помощи". Стоит позвонить по указанному номеру или оставить свой телефон - и ловушка захлопывается, - рассказывает пресс-секретарь свердловского Роспотребнадзора Анна Ожиганова.

Предприимчивые "юристы" обещают бесплатную консультацию, уверяют, что закон на стороне клиента, но потом сообщают, что возникли дополнительные сложности - и советы становятся платными. Сумма доходит до 60 тысяч рублей.

В сети таких мошенников часто попадают и представители малого бизнеса, ведь мало у кого в штате есть собственный юрист.

- Предлагают заключить договор. И всеми силами стараются вписать туда как можно больше пунктов, от обилия которых потребитель просто теряет голову. Говорят, нужно разослать заявления в самые разные инстанции. А вот важнейшую услугу, например представительство в суде, в договор не включают и потом отказывают в ней, ссылаясь на бумагу. Да и подготовленные иски и заявления не имеют ничего общего с квалифицированной юридической помощью - состоят из бессвязных цитат правовых актов. Однако при отказе клиента от договора деньги не возвращают, - рассказала Ожиганова.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют свердловчанам читать отзывы о компаниях в интернете и быть осторожными при заключении договора.