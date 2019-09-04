Новости

Российские туристы в Болонье поймали уличного вора 20:32
Депутаты Британии приступают ко второму чтению закона об отсрочке Brexit 20:21
В Беларуси указом президента создается Авиационная инспекция 20:20
Сайдик доволен итогами очередного заседаний ТКГ в Минске 19:46
Путин одобрил новый планшет лесничего 19:43
Песков оценил ситуацию с поставками С-400 в Индию 19:39
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города 19:33
Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне 19:02
Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 18:52
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ 18:45
Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle 18:38
СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете 18:38
Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье 18:35
СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского 18:25
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма 18:22
Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске 18:19
Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве 18:17
Чак-чак, рыбалка, баня: Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане 18:14
Новый Renault Duster для России будет отличаться от европейского 18:11
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с трупом 18:05
Первой премьерой сезона в Театре Табакова станет спектакль "Ревизор" 17:59
В Волгограде оцифровали одну из первых отпечатанных на Руси книг 17:54
Путин рассказал Моди про медведей 17:53
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 17:44
Путин показал Моди два вертолета 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 20:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Платить по факту

Предприниматели предложили дифференцировать ставку налога на имущество
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 198(7956)
Свердловский бизнес предложил дифференцировать налог на имущество в так называемых объектах-пятитысячниках (деловые здания площадью более 5000 метров) в зависимости от категории использования, а также ввести льготы по налогу на непроданные квартиры и паркинги в новых жилых комплексах. После сдачи дома половина машино-мест, как правило, остается у застройщиков на балансе. Если ставку налога сделать высокой (предполагается в Екатеринбурге 0,3 процента при базовом размере 0,1. - Прим. ред.), это отрицательно скажется на рентабельности проектов.

6 сентября эти вопросы вынесут на заседание президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), которое пройдет с участием губернатора.

Напомним, что в 2019 году в регионе завершилась массовая кадастровая оценка объектов капстроительства. Необходимость в ней возникла, так как с 2020 года Средний Урал переходит на расчет налога на имущество физлиц исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Коснется это и индивидуальных предпринимателей.

Фото: Пресс-служба Минстроя Алтайского края
На Алтае предприниматель ставит в селах баки в поддержку "мусорной" реформы

В итоговый отчет попали 3,5 миллиона объектов: зданий, помещений, предприятий, незавершенных строений, машиномест. После его публикации оценщики получили 1642 замечания, по 842 случаям сделан перерасчет. На внесение замечаний бизнесу отвели 50 дней - как и положено по закону. Сейчас отчет отправлен в центральный офис Росреестра. К 1 ноября завершится проверка, а до 1 декабря министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) утвердит и опубликует новую кадастровую стоимость объектов недвижимости. В силу она вступит с 1 января следующего года.

Впрочем, размер налога зависит не только от этих цифр, но и от налоговой ставки. Для юридических лиц ее утверждает Законодательное собрание области, для физлиц - муниципальные Думы. До 2 сентября органы местного самоуправления должны были определиться с предварительными ставками с учетом "обеспечения доходности бюджетов и сохранения приемлемого размера налога".

И тут как раз возможны всякие сюрпризы. К примеру, в 2018 году в Екатеринбурге ИП, владеющим помещениями в торгово-офисных центрах, налог начисляли по ставке два процента, тогда как юрлицам - 1,5. Вкупе с налоговой базой, рассчитанной от кадастровой стоимости, которая уже применялась к "пятитысячникам", эффект получился сногсшибательный. К примеру, в небольшом торговом центре "Бум" фискальная нагрузка на ИП выросла в 20-25 раз ("Экономика УрФО" от 06.06.18). Комплекс расположен в самом центре города, но его товарная специфика такова, что здание населяет много мелких собственников. Высокий налог для них фактически равен потере прибыли. Уравнять положение физических и юридических лиц удалось только после того, как к решению вопроса подключилась бизнес-омбудсмен и сменился глава муниципалитета.

Эффект получился сногсшибательный. К примеру, в небольшом торговом центре "Бум" фискальная нагрузка на ИП выросла в 20-25 раз

Очень важно не повторить эти ошибки, подчеркивает исполнительный вице-президент СОСПП Олег Кудрявцев. Налог на имущество следует дифференцировать по аналогии с земельным.

- Ставки должны быть разными и справедливыми, - согласна с ним Светлана Окулова, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты. - Сначала мы предлагали диапазон 0,5-0,8 процента, потом поняли, что для спецрежимов и социального предпринимательства может быть и ноль. Сама экономическая природа "упрощенного" налогообложения такова, что там не должно быть иных налогов. Теперь нам нужна обратная связь от бизнеса, чтобы подготовить экспертное заключение по экономическому обоснованию ставок.

Фото: iStock
Бизнес-омбудсмен настаивает на сохранении единого налога

По признанию муниципальных чиновников, налоговая служба рекомендовала им не дифференцировать ставки налога. Предприниматели в свою очередь упирают на то, что в торговых и офисных центрах могут располагаться организации социальной направленности: музейные, образовательные, общественные, для которых извлечение дохода не является приоритетом. Удивляет их и то, что согласно новой кадастровой оценке квадратный метр в центре Екатеринбурга стоит дешевле, чем в микрорайоне-новостройке Солнечном.

Как пояснила Елена Топал, заместитель директора ГБУ "Центр государственной кадастровой оценки" Свердловской области, пока посчитаны "кирпичи", то есть объекты капстроительства без учета НДС и ценности земли, на которой они находятся. В следующем году будет проводиться массовая кадастровая оценка земли, в результате местоположение здания или помещения скорректируется.

- Удельный показатель стоимости соседних объектов также может отличаться в зависимости от срока ввода в эксплуатацию, площади, этажности - всего 37 параметров. Очень влияет группа капитальности: из чего стены, каков функционал здания. Если вы видите, что данные не совпадают, - это техническая ошибка, требующая исправления, причем с 2020 года - только в сторону уменьшения, - отметила Топал.

Проблемой для оценщиков стала информация из единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРН) - в ней обнаружились неточности. Особенно это актуально для объектов площадью свыше 5000 квадратов. Самый распространенный материал для их строительства - сэндвич-панели, но в реестре в качестве основного может фигурировать кирпич, из которого сделана, допустим, лишь подсобка.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Самозанятые могут регистрироваться через учетную запись портала госуслуг

Не меньше головной боли вызывают машино-места в паркингах. Мало того, что массовой оценке они подверглись впервые, на кадастровом учете эти объекты зачастую числятся как нежилые помещения. Бывают еще и паркинги-сиротки, внесенные в кадастр без привязки к "материнскому" зданию. Из-за этого тоже возможны технические ошибки.

В МУГИСО критику бизнеса принимают, но тут же замечают, что он и сам не всегда безупречен. Вместо того чтобы сотрудничать и таким образом добиваться установления справедливого для себя налогообложения, некоторые предприниматели занимают глухую оборону.

- К торговым или деловым центрам объект относят по определенным критериям: вид разрешенного использования земли, назначение здания по техпаспорту, фактическое использование. По первому пункту сведения берутся из ЕГРН, по второму - из актов технической инвентаризации, которая проводилась до 2013 года. А вот фактическое использование - вещь очень субъективная. Чтобы ее установить, нашим специалистам нужно взаимодействовать с собственниками, но многие из них просто не пускают внутрь. Примерно 20 обращений по такому поводу у нас было за последнюю неделю, - рассказала начальник отдела по реализации государственных программ МУГИСО Алена Чугунова.

Экономика Финансы Налоги Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Экономика Бизнес Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может