В Екатеринбурге начал работу необычный сервис по аренде самокатов. Забронировать двухколесный транспорт можно через мобильное приложение.

Пока в городе работает семь станций проката, но в перспективе обещают десять, что увеличит "парк" техники на 30 единиц. Самая первая точка выдачи появилась в конце августа на улице Малышева. Также они имеются в Историческом сквере (на Плотинке), возле станции метро "Динамо" и на других центральных улицах города. По словам предпринимателей, новая услуга пользуется большим спросом уже с момента появления.

Работает сервис по принципу каршеринга: установив на смартфон специальное приложение и привязав к нему банковскую карту, горожане могут взять самокат на нужное время. Тариф - около трех рублей за минуту. В программе же видно, сколько свободных средств передвижения сейчас находится на той или иной точке, а также где есть свободное место для парковки транспорта. Таким образом спланировать маршрут легко заранее. К слову, все арендные самокаты здесь механические.

Работать сервис будет с апреля по ноябрь. В холодное время года станции законсервируют или вовсе уберут, а самокаты отправят зимовать на склад. Это поможет и защитить их от вандалов.

- В целом по сети у нас небольшой процент вандализма. Конечно, первый месяц работы в большинстве городов местные "энтузиасты" пробуют замки и станции на прочность, но затем это почти сходит на нет, - рассказывает основатель прокатного бизнеса Василий Быков.

Подобную услугу сегодня можно получить во многих городах России. Так, в Москве количество самокатных станций уже перевалило за сотню. А лидирует в этом списке Ставрополь. К слову, останавливаться на достигнутом организаторы не планируют: в следующем году в Екатеринбурге появятся новые пункты проката, всего их будет около ста.