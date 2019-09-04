Новости

Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне 19:02
Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 18:52
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ 18:45
Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle 18:38
СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете 18:38
Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье 18:35
СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского 18:25
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма 18:22
Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске 18:19
Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве 18:17
Чак-чак, рыбалка, баня: Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане 18:14
Новый Renault Duster для России будет отличаться от европейского 18:11
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с трупом 18:05
Первой премьерой сезона в Театре Табакова станет спектакль "Ревизор" 17:59
В Волгограде оцифровали одну из первых отпечатанных на Руси книг 17:54
Путин рассказал Моди про медведей 17:53
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 17:44
Путин показал Моди два вертолета 17:38
Два человека погибли при столкновении поезда с иномаркой в Ленобласти 17:35
Видео с кражей тачки подростками на Кубани стало хитом в Сети 17:35
Аэропорт Волгограда может стать транспортным хабом юга России 17:33
Премьер РБ: Минск и Каир должны снять барьеры во взаимной торговле 17:27
В Волгограде ради группы "Ленинград" изменили расписание электричек 17:24
В Анапе задержали находившегося в розыске лжеполковника 17:24
Власти Гонконга пошли на уступки протестующим 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 19:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Два колеса в аренду

Как прокат самокатов превратили в бизнес
Текст: Мария Лисина (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 198(7956)
В Екатеринбурге начал работу необычный сервис по аренде самокатов. Забронировать двухколесный транспорт можно через мобильное приложение.

Пока в городе работает семь станций проката, но в перспективе обещают десять, что увеличит "парк" техники на 30 единиц. Самая первая точка выдачи появилась в конце августа на улице Малышева. Также они имеются в Историческом сквере (на Плотинке), возле станции метро "Динамо" и на других центральных улицах города. По словам предпринимателей, новая услуга пользуется большим спросом уже с момента появления.

Фото: PhotoXPress.ru
Мощные электросамокаты предложили приравнять к мопедам

Работает сервис по принципу каршеринга: установив на смартфон специальное приложение и привязав к нему банковскую карту, горожане могут взять самокат на нужное время. Тариф - около трех рублей за минуту. В программе же видно, сколько свободных средств передвижения сейчас находится на той или иной точке, а также где есть свободное место для парковки транспорта. Таким образом спланировать маршрут легко заранее. К слову, все арендные самокаты здесь механические.

Работать сервис будет с апреля по ноябрь. В холодное время года станции законсервируют или вовсе уберут, а самокаты отправят зимовать на склад. Это поможет и защитить их от вандалов.

- В целом по сети у нас небольшой процент вандализма. Конечно, первый месяц работы в большинстве городов местные "энтузиасты" пробуют замки и станции на прочность, но затем это почти сходит на нет, - рассказывает основатель прокатного бизнеса Василий Быков.

Подобную услугу сегодня можно получить во многих городах России. Так, в Москве количество самокатных станций уже перевалило за сотню. А лидирует в этом списке Ставрополь. К слову, останавливаться на достигнутом организаторы не планируют: в следующем году в Екатеринбурге появятся новые пункты проката, всего их будет около ста.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может