В Instagram появилась страничка от лица "дятловцев"

Расследовать таинственную смерть уральских туристов, не отправляясь на перевал, можно с помощью нового интерактивного проекта "Группа Дятлова. Последняя страница". Используя архивные материалы российско-немецкое видеоагентство восстановило хронологию похода - кроме последней записи в дневнике от 1 февраля 1959 года.

Как сообщается на официальном сайте проекта, на перевал Дятлова - склон северо-уральской горы Холатчахль - авторы отправились вслед за сотрудниками прокуратуры, которые проводят следственные эксперименты, чтобы установить точную причину гибели туристов. При создании проекта использовались походный дневник группы, фотографии и материалы реального уголовного дела.

Создатели интерактива также заручились поддержкой экспертов. Возможные причины гибели они обсудили с главным редактором газеты "Комсомольская правда" и опытным туристом-лыжником Владимиром Сунгоркиным, а объяснить причины необычных увечий у дятловцев попытался доцент кафедры судебной медицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова криминалист Эдуард Туманов, которые принимал участие в следственном эксперименте. По словам создателей проекта, оба эксперта неоднократно были в урочище.

Архивные фотографии и записи из дневников в проекте перемежаются с современными кадрами, снятыми во время поездки группы Ruptly на склон горы Холатчахль. У интерактива также есть своя страница в Instagram, которая ведется от имени самих дятловцев. Повествование обрывается 1 февраля 1959 года - именно тогда была сделана последняя запись в дневнике. Пользователям предлагается выбрать одну из предложенных причин гибели группы или выступить в роли следователя и предложить собственную версию произошедшего.

Как ранее писала "РГ", расследование по делу о гибели туристов на пути к горе Отортен возобновили в начале этого года. В марте на перевал Дятлова отправились сотрудники прокуратуры Свердловской области - на тот момент они уже проанализировали 400 страниц уголовного дела. В целом Генпрокуратура насчитала 75 версий произошедшего, но проверить решили всего три - наиболее вероятных.

Группа под руководством Игоря Дятлова, направившаяся в лыжный поход по Северному Уралу, погибла в окрестностях горы Холятчахль в феврале 1959 года. Тайна их смерти до сих пор остается предметом множества споров: почему палатка была поставлена не незащищенном от ветра склоне, что заставило людей выбежать из нее и почему их кожа имеет странный кирпичный оттенок. Неудовлетворенность результатами расследования родственников погибших и привела к возобновлению Генеральной прокуратурой России расследования шестидесятилетней давности.