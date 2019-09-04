В Магнитогорске будут судить подростка, убившего бабушку из-за упреков

В Магнитогорске передано в суд уголовное дело 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве бабушки, под опекой которой он находился. Как установило следствие, 66-летняя женщина упрекала внука за плохое поведение и низкую успеваемость, сообщили в среду в прокуратуре Челябинской области.

- Инцидент произошел 5 декабря прошлого года, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Потерпевшая неоднократно высказывала внуку свое недовольство из-за его привлечения к уголовной ответственности, низкой успеваемости в учебном учреждении, упрекала его в том, что из него не вырастет достойного человека. В этот день между ними произошла очередная ссора, во время которой обвиняемый нанес женщине множественные удары молотком и ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы подросток признан вменяемым.

Стоит отметить, что ранее он уже был условно осужден за совершение грабежа.