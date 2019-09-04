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04.09.2019 20:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вдоль или поперек?

Подрядчики не готовы взяться за строительство моста
Текст: Юлия Мякишева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 198(7956)
В Нижнем Тагиле в очередной раз ни одна организация не захотела участвовать в конкурсе на строительство моста.
Фото: Илья Изотов/ РГ
Набережную Коктебеля реконструируют за четыре миллиарда рублей

Определить подрядчика, который построит мост через Нижнетагильский пруд со всей сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктурой, должны были накануне через портал госзакупок. Первоначальная цена контракта - почти 4 миллиарда рублей. Четырехполосный мост длиной 434 метра планируют построить к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2022 году. Проект прошел госэкспертизу. Подписать контракт с подрядчиком местные власти рассчитывали осенью этого года.

Отметим, это уже второй несостоявшийся конкурс - первый проводился в августе. Тогда замглавы города Вячеслав Горячкин заявил, что из-за объемной документации и ограниченного времени на подачу заявки возможные участники не успели просчитать затраты и предложить свои условия. Тем не менее мэрия получила несколько запросов о разъяснении конкурсной документации. "Мы видим, что интерес у мостостроителей есть и они считают наш проект реализуемым", - отметил чиновник.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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