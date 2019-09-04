В Нижнем Тагиле в очередной раз ни одна организация не захотела участвовать в конкурсе на строительство моста.

Определить подрядчика, который построит мост через Нижнетагильский пруд со всей сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктурой, должны были накануне через портал госзакупок. Первоначальная цена контракта - почти 4 миллиарда рублей. Четырехполосный мост длиной 434 метра планируют построить к 300-летию города, которое будет отмечаться в 2022 году. Проект прошел госэкспертизу. Подписать контракт с подрядчиком местные власти рассчитывали осенью этого года.

Отметим, это уже второй несостоявшийся конкурс - первый проводился в августе. Тогда замглавы города Вячеслав Горячкин заявил, что из-за объемной документации и ограниченного времени на подачу заявки возможные участники не успели просчитать затраты и предложить свои условия. Тем не менее мэрия получила несколько запросов о разъяснении конкурсной документации. "Мы видим, что интерес у мостостроителей есть и они считают наш проект реализуемым", - отметил чиновник.