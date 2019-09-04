В Сургуте мошенники выманили у клиентки банка почти миллион рублей

В Сургуте 68-летняя женщина перевела мошенникам почти миллион рублей после 40 звонков о несанкционированных списаниях средств. Сообщение о мошенничестве поступило в дежурную часть города накануне, сообщили в пресс-службе полиции Югры.

В телефонном разговоре злоумышленники представлялись сотрудниками банка. Женщина знала о случаях мошенничества и несколько раз звонила на "горячую линию", где говорили, что с деньгами все нормально. Несмотря на это, жительница поверила аферистам. И перевела им все имеющиеся средства - почти 970 тысяч рублей. Теперь злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.