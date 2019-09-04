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04.09.2019 20:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Работа над ошибками

В Зауралье сменился регоператор ТКО
Текст: Мария Лисина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 198(7956)
В 2020 году вывозить твердые коммунальные отходы (ТКО) в Зауралье будет компания "Чистый город". С предшествующим оператором договор расторгли еще в декабре прошлого года. Причиной стали ошибки в логистике, а также завышенный в несколько раз тариф и как следствие - предупреждение от антимонопольной службы.
Фото: Пресс-служба Минстроя Алтайского края
На Алтае предприниматель ставит в селах баки в поддержку "мусорной" реформы

- Регоператор должен разработать производственную программу и представить ее в департамент государственного регулирования цен и тарифов, который утвердит тариф на вывоз мусора. До вынесения решения уполномоченным органом любые цифры - это спекуляция, - сообщил Андрей Саносян, первый заместитель губернатора Курганской области.

Соглашение с "Чистым городом" заключат 13 сентября. Приступит к работе новая компания с начала 2020 года. На рынке региона она не новичок, работает уже несколько лет.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область "Мусорная" реформа
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