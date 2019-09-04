В 2020 году вывозить твердые коммунальные отходы (ТКО) в Зауралье будет компания "Чистый город". С предшествующим оператором договор расторгли еще в декабре прошлого года. Причиной стали ошибки в логистике, а также завышенный в несколько раз тариф и как следствие - предупреждение от антимонопольной службы.

- Регоператор должен разработать производственную программу и представить ее в департамент государственного регулирования цен и тарифов, который утвердит тариф на вывоз мусора. До вынесения решения уполномоченным органом любые цифры - это спекуляция, - сообщил Андрей Саносян, первый заместитель губернатора Курганской области.

Соглашение с "Чистым городом" заключат 13 сентября. Приступит к работе новая компания с начала 2020 года. На рынке региона она не новичок, работает уже несколько лет.