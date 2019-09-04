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Рубрика: Общество

"Роскосмос" опроверг данные об угрожающем МКС космическом мусоре

Госкорпорация "Роскосмос" и головной научный институт ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш опровергли данные НАСА о космическом мусоре, который представляет потенциальную угрозу для МКС. Ранее американское ведомство предоставило российским коллегам предварительные расчеты, согласно которым, станции необходимо провести маневр уклонения.

Фото: РИА Новости
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Российские специалисты перепроверили расчеты на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства и сделали вывод, что угрозы со стороны космического мусора нет. В "Роскосмосе" заверили, что безопасности самой станции и экипажа ничего не угрожает, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение, размещенное во вторник на сайте госкорпорации.

По данным НАСА, сейчас на околоземной орбите находятся более 2200 действующих и свыше пяти тысяч отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тысяч фрагментов космического мусора. Всего же на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тысяч различных объектов.

В 2018 году было зафиксировано лишь одно опасное сближение космического мусора с МКС. В предыдущие годы орбиту станции неоднократно корректировали для уклонения от опасных объектов, например, в 2015 году потребовалось два маневра уклонения.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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