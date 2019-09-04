"Роскосмос" опроверг данные об угрожающем МКС космическом мусоре

Госкорпорация "Роскосмос" и головной научный институт ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш опровергли данные НАСА о космическом мусоре, который представляет потенциальную угрозу для МКС. Ранее американское ведомство предоставило российским коллегам предварительные расчеты, согласно которым, станции необходимо провести маневр уклонения.

Российские специалисты перепроверили расчеты на основании имеющихся данных о состоянии околоземного космического пространства и сделали вывод, что угрозы со стороны космического мусора нет. В "Роскосмосе" заверили, что безопасности самой станции и экипажа ничего не угрожает, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение, размещенное во вторник на сайте госкорпорации.

По данным НАСА, сейчас на околоземной орбите находятся более 2200 действующих и свыше пяти тысяч отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тысяч фрагментов космического мусора. Всего же на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тысяч различных объектов.

В 2018 году было зафиксировано лишь одно опасное сближение космического мусора с МКС. В предыдущие годы орбиту станции неоднократно корректировали для уклонения от опасных объектов, например, в 2015 году потребовалось два маневра уклонения.