Росрыболовство: Ветеринарные правила аквакультуры введут в ближайшее время

Росрыболовство рассчитывает на введение в действие ветеринарных правил аквакультуры в ближайшее время, заявил заместитель руководителя федерального агентства Василий Соколов.

"Сейчас ветеринарные правила уже в высокой степени готовности, рассчитываем, что в ближайшее время их внесут на регистрацию в Минюст", - отметил Соколов в беседе с "РГ" в кулуарах V Всероссийской конференции осетроводов.

Сейчас правила находятся в Минсельхозе. Они будут касаться в целом всех хозяйств аквакультуры, пояснил он.

Ветеринарные правила регламентируют работу рыбоводческих хозяйств. В частности, закрепляется расположение, порядок функционирования хозяйств, все требования к ветеринарной безопасности, сказал Соколов. Он также подчеркнул, что использование антибиотиков в аквакультуре запрещено.

Правила разрабатывались несколько лет в условиях дискуссии. Был учтен зарубежный опыт и собственный опыт России в животноводстве.

"Без принятия этих ветеринарных правил у нас есть существенные ограничения для выхода на международный рынок. Это одно из требований ряда государств, чтобы существовала система ветеринарной безопасности при производстве аквакультуры", - сказал замруководителя Росрыболовства.