Новости

Премьер Испании хочет с 2040 года запретить продажу поддержанных машин 16:26
Экспедиция Северного флота на Земле Франца-Иосифа насчитала 73 моржа 16:23
Безруков предложил облагать западные фильмы в России "мздой" 16:23
На Кубани турист отсудил почти 30 тысяч за травму ноги и порванные брюки 16:20
На Урале на 9 лет осудили водителя, протаранившего людей у пивной 16:16
В Татарстане мужчина утонул в бункере с зерном 16:06
Украинское правительство одобрило увольнение Кличко 16:04
Эксперты назвали новые китайские автомобили самыми надежными в истории 16:01
На Урале подростков задержали за планирование теракта в школе 15:50
Новая серийная Honda: без зеркал и с пятью экранами в салоне 15:44
В Казани топ-менеджера банка обвинили в хищении 220 млн рублей 15:40
В петербургской подземке рассказали, как пылесосили тоннели 15:37
Под Липецком загорелась свалка на площади 500 квадратных метров 15:36
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье 15:35
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов 15:28
В США около 26 тысяч детей могут выгнать из школ за отказ от прививки 15:26
Росрыболовство: Ветеринарные правила аквакультуры введут в ближайшее время 15:24
Трехметровую коноплю привезут в "Аптекарский огород" 15:18
Названы самые дорогие перелеты лета 15:15
В Петербурге упростили порядок предоставления земельного капитала 15:14
Подтверждено предсказание Максвелла, сделанное 160 лет назад 15:13
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток 15:01
Geely привезла в Россию еще одну новинку 15:00
Джонсон заявил о возможности внеочередных выборов 15 октября 14:59
В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 15:24
Рубрика: Экономика

Росрыболовство: Ветеринарные правила аквакультуры введут в ближайшее время

Текст: Евгений Гайва

Росрыболовство рассчитывает на введение в действие ветеринарных правил аквакультуры в ближайшее время, заявил заместитель руководителя федерального агентства Василий Соколов.

"Сейчас ветеринарные правила уже в высокой степени готовности, рассчитываем, что в ближайшее время их внесут на регистрацию в Минюст", - отметил Соколов в беседе с "РГ" в кулуарах V Всероссийской конференции осетроводов.
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на рыбу и икру

Сейчас правила находятся в Минсельхозе. Они будут касаться в целом всех хозяйств аквакультуры, пояснил он.

Ветеринарные правила регламентируют работу рыбоводческих хозяйств. В частности, закрепляется расположение, порядок функционирования хозяйств, все требования к ветеринарной безопасности, сказал Соколов. Он также подчеркнул, что использование антибиотиков в аквакультуре запрещено.

Правила разрабатывались несколько лет в условиях дискуссии. Был учтен зарубежный опыт и собственный опыт России в животноводстве.

"Без принятия этих ветеринарных правил у нас есть существенные ограничения для выхода на международный рынок. Это одно из требований ряда государств, чтобы существовала система ветеринарной безопасности при производстве аквакультуры", - сказал замруководителя Росрыболовства.

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минсельхоз Росрыболовство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может
В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР