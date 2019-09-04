Мониторинг соцсетей и мессенджеров позволил предотвратить несколько десятков случаев стрельбы в школах в России.

Об этом, как стало известно обозревателю "РГ", было заявлено в среду во время российско-азербайджанских консультаций по безопасности в Баку под эгидой совбезов двух стран. Российскую делегацию возглавил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Представители спецслужб и правоохранительных органов РФ, присутствующие на совещании, предупредили своих коллег из Азербайджана о новых формах вербовки экстремистов и террористов. Речь идет о вербовке в ряды международных террористических организаций через обычные компьютерные игры, а также при помощи блогеров, пишущих на безобидные и отвлеченные темы. Кроме борьбы с терроризмом и экстремизмом делегации под руководством Патрушева и секретаря Совета безопасности Азербайджана Рамиля Усубова обсудили сотрудничество в сфере кибербезопасности. Так, азербайджанская сторона сообщила о том, что в стране разрабатывается стратегия кибербезопасности, которая кроме прочего будет содержать такое положение, как кибершантаж.

В целом Николай Патрушев отметил хорошие темпы экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран, подчеркнул важность реализации совместных инфраструктурных проектов на российско-азербайджанской границе и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества.

Представители спецслужб и правоохранительных органов РФ предупредили своих коллег из Азербайджана о новых формах вербовки экстремистов и террористов через квесты и игры

Перед консультациями по безопасности секретарь российского Совбеза был принят в Баку президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече были обсуждены вопросы российско-азербайджанского взаимодействия в сфере безопасности. Кроме того, обсуждались вопросы экономических отношений, развития культурно-гуманитарных связей и сотрудничества на площадках ООН, ОБСЕ и других международных организаций.