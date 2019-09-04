Российские туристы в Болонье поймали уличного вора

"Руссо туристо" отличаются не только моральным обликом, как известно из классики советского кинематографа, но и отвагой. Так, двое наших соотечественников ни много ни мало обезвредили вора, попытавшегося их ограбить средь бела дня в городе Болонья.

Подробности этой остросюжетной истории выяснило агентство РИА Новости в местной полиции. В то время, как компания из двух пар друзей наслаждались красотой средневековых башен города, злоумышленник незаметно стащил рюкзак у одной из девушек и попытался с ним скрыться. Но молодые люди вовремя заметили убегающего мужчину и бросились за ним вдогонку. Они не только догнали преступника, но скрутили его, а потом уже вызвали полицейский патруль.

Вор, который оказался выходцем из Алжира, уже судимым за распространение наркотиков и незаконное ношение оружия, пытался сопротивляться, но наши парни держали его крепко. Так что у этой истории с ограблением и погоней оказался счастливый финал.