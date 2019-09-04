Российские учителя начинают учебный год в Киргизии

В Оше приступают к работе 17 российских учителей, которые приехали в Киргизию в рамках гуманитарного проекта Министерства просвещения России, сообщает сайт Россотрудничества.

Среди педагогов - преподаватели русского языка и литературы, физики, математики и начальных классов. Они будут работать в Киргизии в течение года, а в дальнейшем количество российских учителей планируется увеличить в два раза, рассказал генеральный консул России в Оше Романа Свистина. Дипломат выступил перед участниками гуманитарного проекта в Российском центре науки и образования. Он познакомил учителей с особенностями местной жизни и традиций, напомнил о своевременной регистрации документов и пожелал успешной работы на новом месте.

Учителя встретились и с будущими коллегами, а также выяснили у представителей областного управления образования, в каких школах им предстоит работать.

Как писала "РГ", подобный проект уже два года осуществляется в Таджикистане. Его патронируют лично президент Таджикистана Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Российские учителя живут и работают в Душанбе, в северной Согдийской и южной Хатлонской областях, а также самой отдаленной автономной Горно-Бадахшанской.