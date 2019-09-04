Роухани: Иран продолжит исследования в сфере атома вне рамок ядерной сделки

В рамках третьего этапа сокращения ядерных обязательств Иран не будет выполнять положения ядерной сделки, касающиеся исследований в сфере атома. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Тегеран, по его словам, имеет право проводить разработки и исследования, необходимые для новых типов центрифуг, а также обогащать уран на том уровне, который необходим стране.

"Прямо сейчас я заявляю, что в третьем шаге, начать реализацию которого обязана Организация атомной энергии Ирана, все обязательства, которые имеются в СВПД и касаются исследовательской деятельности и разработок, отложим", - передает РИА Новости слова Роухани.