Сайдик доволен итогами очередного заседаний ТКГ в Минске

Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни. В этом заключается основной вывод спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика по итогам заседания, которое завершилось в белорусской столице 4 сентября, информирует БЕЛТА.

Завтра, как напомнил Сайдик, исполняется пять лет со дня подписания Минского протокола. В связи с этим участники ТКГ еще раз подтвердили полную приверженность минским соглашениям. В этом контексте он также приветствовал встречу дипломатических советников "нормандского формата", которая прошла два дня назад в немецкой столице.

Что касается числа жертв среди гражданского населения на востоке Украины, то оно, по словам представителя ОБСЕ, остается самым низким с начала конфликта, и в этом, подчеркивает он, заслуга заключенного июльского перемирия. "За последние три недели, по данным СММ ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения. Кроме того, число гражданских жертв в этом году остается самым низким с начала конфликта", - констатировал дипломат. Он по-прежнему настойчиво призывал все стороны строго соблюдать принятые ими обязательства, "особенно ввиду начала учебного года".

Кроме того, Мартин Сайдик отметил положительную динамику имплементации решения ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. "На данный момент разминирование подходов к мосту завершено. Идет демонтаж фортификационных сооружений. Это позволяет начать подготовку и последующий ремонт", - уточнил он, добавив, что эти вопросы сегодня были в центре внимания ТКГ и рабочей подгруппы по безопасности. Кроме этого, обсуждались и перспективы возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Что касается экономической подгруппы, то она, по словам дипломата, среди прочего сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения. А гуманитарная рабочая группа концентрировалась на теме обмена удерживаемыми в связи с конфликтом лицами. Обсуждение вопросов по имплементации формулы Штайнмайера, амнистии, местным выборам и децентрализации были в центре дискуссии в политической подгруппе, добавил Сайдик.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы, уточняет агентство, состоится 18 сентября.