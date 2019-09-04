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04.09.2019 23:05
Рубрика: Спорт

И забивал, и дрался

Владимир Ткачев провел яркий матч за СКА
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск № 198(7956)
В среду самым зрелищным матчем игрового дня в Континентальной хоккейной лиге стал поединок в Челябинске, где "Трактор" принимал одного из фаворитов сезона питерский СКА.

Армейцы с Невы начали сезон поездкой на Урал. Первой остановкой был Магнитогорск, где СКА обыграл "Магнитку" - 3:1. Теперь на очереди была другая амбициозная команда из Челябинской области. "Трактор", главным тренером которого теперь работает Петерис Скудра, в первой игре сезона проиграл дома "Витязю" - 2:4. И вчера очень рассчитывал исправиться. Пропустив на 13-й минуте, уральцы во втором периоде забросили три шайбы подряд. Но тут же комфортное преимущество упустили и на перерыв ушли при счете 3:3. Ничья сохранилась до сирены, что гарантировало "Трактору" первое очко в таблицу. Но большего СКА сопернику не позволил. Плотников с передачи Ткачева на второй минуте овертайма принес питерцам вторую победу подряд - 4:3.

Фото: РИА Новости
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Отметим, что Владимир Ткачев в этом матче не только забивал и отдавал голевые передачи. 23-летний форвард оформил так называемый хет-трик Горди Хоу. Ведь к бомбардирским подвигам он добавил еще и полноценную драку. В начале второго периода он сцепился с Русланом Карлиным. Силы оказались неравны - габаритами Ткачев уступал оппоненту заметно, и в итоге был повержен. Но эта локальная неудача не отменяет того факта, что в КХЛ зажигается новая звезда. Ткачев, который летом перебрался в СКА из "Салавата Юлаева", стал самым результативным игроком межсезонья, набрав 12 очков (6 шайб и 6 передач). Теперь он забивает во второй официальной игре подряд - в предыдущем поединке с "Металлургом" именно он установил окончательный счет.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Трактор" Спортивные организации Хоккейные клубы СКА Чемпионат КХЛ 2019/2020
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