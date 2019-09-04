Сборная России по баскетболу уступила Аргентине на ЧМ-2019

Сборная России уступила Аргентине со счетом 61:69 и заняла второе место в группе "В" на чемпионате мира в Китае.

Накануне матча с Аргентиной баскетболисты сборной России пообщались с болельщиками. Попасть на эту встречу оказалось нетривиальной задачей. Нет, на мероприятие пускали всех желающих, просто отель, в который россиян поселили вместе с игроками других сборных, оказался совсем уж вдалеке от городской суеты. Учитывая местоположение гостиницы, в стороне от улиц, на берегу одного из многочисленных здешних озер, неудивительно, что многие по пути к ней заблудились. В итоге до места встречи добрались все, кто хотел, и немного испуганному персоналу отеля пришлось выслушать и "Давай-давай, Россия, забивай", и "Катюшу", и другие песни из традиционного репертуара. Главное, что нашим баскетболистам понравилось.

Встречались ли аргентинцы со своими фанатами, неизвестно. Но то, что по численности и шумности южноамериканская торсида не уступила нашим - факт. Как факт и то, что без тех и других на трибунах спортивного центра было бы совсем уныло. В их отсутствие на матче Нигерия - Корея организаторы попытались решить проблему, заполнив один из секторов исключительно военными. Но атмосфере на трибунах новообращенные болельщики подсобили не очень. А верхние ярусы арены уханьского спортивного центра оказались попросту невостребованными.

Невысокая явка не должна вызывать удивление, учитывая слабый маркетинг организаторов турнира. В этом плане баскетбольный чемпионат мира вчистую уступил Всемирным военным играм, хотя они пройдут в Ухане только через месяц. Если ЧМ-2019 фактически остался без городской рекламы, то баннеры с символом предстоящих игр, осетренком по имени Бингбинг, красуются повсюду. А подготовительные работы на 55-тысячном стадионе, где будут соревноваться военные, судя по характерному шуму, не прекращаются ни днем, ни ночью. Интересно, как будет в Ухани с посещаемостью, когда здесь начнутся игры второго группового этапа и сюда приедут такие сборные, как Сербия, Италия и Испания.

Справедливости ради стоит отметить, что матч Россия - Аргентина собрал внушительную аудиторию даже без помощи военных. Поскольку обе команды гарантировали себе выход во второй раунд досрочно, он для них фактически начался уже вчера. Этим, наверное, и объясняется нервозный дебют обоих соперников. Аргентинцы мазали из-под кольца, а у наших в атаке просто ничего не получалось. Нули на табло держались больше трех минут. Первыми дело с мертвой точки сдвинули южноамериканцы, быстро ушедшие в мини-отрыв - 6:0. Но к этому моменту очнулись от оцепенения и подопечные Базаревича. Проход Никита Курбанова и неожиданная "треха" Владимира Курбанова придали россиянам новые силы. Курбанов вообще эти минуты проводил в запредельном режиме: закрывал Сколу и других в защите, набирал очки в нападении. Как следствие, первая четверть закончилась в пользу россиян - 17:12. Совсем другая картина, если вспомнить товарищеский матч наших против аргентинцев полуторанедельной давности, в котором российская команда потерпела разгромное поражение 64:85. Тогда первую 10-минутку мы безнадежно проиграли - 8:18.

И все же не просто так аргентинцев считали явными фаворитами нашей группы. Совсем ничего потребовалось сопернику, чтобы не просто сравнять счет, а уйти на десять очков вперед. Однако к большому перерыву нашим удалось сократить отставание до шести баллов - 39:33.

Задача россиян осложнялась еще и тем, что еще во второй четверти три фола нахватал основной разыгрывающий команды Михаил Кулагин и, понятное дело, тут же очутился на лавке. Компенсировать его отсутствие Базаревич решил Андреем Сопиным. Тем самым, который в двух предыдущих матчах только и отметился, что неуклюжими фолами. Впрочем, когда Кулагин на паркете все-таки появился, это помогло не сильно: перед заключительной 10-минуткой отставание от аргентинцев было почти критическим - 40:53.

И тут неожиданно выстрелил Сопин, набравший разом пять очков. Воронцевич добавил еще четыре, и внезапно сборная России очутилась всего в двух баллах от Аргентины - 51:53. И это все при отменных действиях в защите. Ну и нельзя не отметить Андрея Зубкова, ставшего в итоге лучшим снайпером среди наших. Исход матча оставался неизвестным до последнего: россияне мертвой хваткой вцепились в фаворита. Тем не менее, в концовке нервы оказались крепче у южноамериканцев - 69:61.