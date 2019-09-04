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04.09.2019 18:31
Рубрика: Спорт

Не плачьте по Аргентине

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, но продолжает борьбу за медали
Текст: Илья Соболев (Ухань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 198(7956)
Сборная России уступила Аргентине со счетом 69:61 и заняла второе место в группе "В" на чемпионате мира в Китае. Таким образом, на втором этапе подопечным Сергея Базаревича придется несколько сложнее пробиваться в плей-офф турнира.
Аргентинцы (в темной форме) подтвердили статус главного фаворита нашей группы. Фото: Reuters. Аргентинцы (в темной форме) подтвердили статус главного фаворита нашей группы. Фото: Reuters.
Аргентинцы (в темной форме) подтвердили статус главного фаворита нашей группы. Фото: Reuters.

Накануне матча с Аргентиной баскетболисты сборной России пообщались с болельщиками. Немного испуганному персоналу отеля, в котором живет наша команда, пришлось выслушать и "Давай-давай, Россия, забивай", и "Катюшу", и другие заряды и песни из традиционного репертуара. Главное, что нашим баскетболистам вроде бы понравилось.

С аргентинцами наша команда встречалась незадолго до чемпионата мира, и в том товарищеском матче уступила крупно. Сейчас картина была другой

Встречались ли аргентинцы со своими фанатами, неизвестно. Но то, что по численности и шумности южноамериканская торсида не уступила нашим - факт. Как факт и то, что без тех и других на трибунах Уханьского спортивного центра было бы совсем уныло. В их отсутствие на матче Нигерия - Корея организаторы попытались решить проблему, заполнив один из секторов исключительно военными. Но атмосфере на трибунах новообращенные болельщики подсобили не очень. А верхние ярусы арены Уханьского спортивного центра оказались попросту невостребованными.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
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Справедливости ради, матч Россия - Аргентина по уханьским меркам собрал внушительную аудиторию даже без помощи военных. Поскольку обе команды гарантировали себе выход во второй раунд досрочно, он для них фактически начался уже вчера. Этим, наверное, и объясняется нервозный дебют обоих соперников. Аргентинцы мазали из-под кольца, а у наших в атаке просто ничего не получалось. Нули на табло держались больше трех минут. Первыми дело с мертвой точки сдвинули южноамериканцы, быстро ушедшие в мини-отрыв - 6:0. Но к этому моменту очнулись от оцепенения и подопечные Базаревича. Проход Никиты Курбанова и неожиданная "треха" Владимира Курбанова придали россиянам новые силы. Курбанов вообще эти минуты проводил в запредельном режиме: закрывал Сколу и других в защите, набирал очки в нападении. Как следствие, первая четверть закончилась в пользу россиян - 17:12. Совсем другая картина, если вспомнить товарищеский матч наших против аргентинцев двухнедельной давности, в котором российская команда потерпела разгромное поражение - 64:85. Тогда первую 10-минутку мы безнадежно проиграли - 8:18.

И все же не просто так аргентинцев считали явными фаворитами нашей группы. Совсем ничего потребовалось сопернику, чтобы не просто сравнять счет, а уйти на десять очков вперед. Однако к большому перерыву нашим удалось сократить отставание до шести баллов - 39:33.

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Во второй половине матча то аргентинцы отрывались в счете на приличное расстояние, то россияне делали рывок. За минуту до сирены наши были на расстоянии одного дальнего броска от победы. Но концовку провели безобразно и не смогли забить ничего. Как результат - 69:61 в пользу сборной Аргентины.

Между тем 4 сентября определились обе команды, с которыми россияне сыграют на втором этапе в новообразованном квартете "I". Ими стали сборные Польши и Венесуэлы. Поляки, одолевшие Кот-д Ивуар - 80:63, с тремя победами заняли в группе "А" первое место. А венесуэльцы в решающем матче выбили Китай - 72:59. Вылет хозяев из числа соискателей медалей на столь ранней стадии, безусловно, стал главной неожиданностью первого группового раунда.

Спорт Баскетбол
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