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04.09.2019 18:07
Рубрика: Общество

Школьников научат управлять финансами и писать расписки

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения доработанные Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) для начальных и средних классов.

Пожалуй, для российской системы образования это один из самых главных документов. В нем будет ясно прописано - что и на каком году обучения узнают дети. На основе этих стандартов будут разрабатываться конкретные программы для школ и учебные планы, будут писаться учебники и составляться задания ЕГЭ.

- Результаты по предметам "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "Физика", "Химия", "Биология" ‎и "География" распределены по годам обучения, - сообщается в пояснительной записке к проекту ФГОС.

Фото: iStock
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Что это значит на практике? Например, в стандарте по математике для средних классов четко прописано - к концу шестого класса ребенок в числе прочего должен уметь "решать задачи на проценты, отношения и пропорции; на соотношения между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа), задачи из области управления личными и семейными финансами…"

А что в стандарте по русскому языку? К примеру, уже в седьмом классе ребенка должны научить оформлять деловые бумаги (заявление, расписку); редактировать собственные тексты, устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов и многому другому.

Что касается таких предметов, как "ИЗО", "Музыка", "Технология", "ОБЖ" и "Физкультура" - то здесь разделение идет не по годам обучения, а по тематическим модулям. Их порядок и количество часов на каждый модуль школа может устанавливать сама, в зависимости от своего материально-технического обеспечения и особенностей своих учеников.

Что есть в стандарте по музыке? Например, модуль "Народное музыкальное творчество России". Здесь нужно научить ребенка различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Стандарт по "Технологии"? Здесь еще интереснее. В модуле "Робототехника" нужно научить ребят классифицировать и собирать роботов по видам и назначению. При этом еще и презентовать свое изделие. Модуль "3D-моделирование": создавать 3D-модели, используя программное обеспечение графических редакторов (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D); изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, лазерный гравер).

В стандартах начальной школы тоже есть четкое разделение. К концу первого класса малыш должен уметь устно составлять текст из 2-4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям, читать вслух в темпе не менее 20 слов в минуту, устно складывать и вычитать однозначные числа в пределах 10 и многое другое…

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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