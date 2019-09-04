Сколько студенту стоит снять жилье в Москве и Минске?

В вузах Союзного государства начался учебный год, и для многих студентов в полный рост встал квартирный вопрос. Выход для приезжих - арендовать квадратные метры на стороне.

Распределение примерно такое - 35% студентов-арендаторов выбирают комнаты, 48% предпочитают снимать отдельные квартиры совместно, живя по несколько человек, и только 17% живут в отдельных апартаментах. "Комнаты чаще всего выбирают первокурсники, которым родители оплачивают наем и подбирают варианты в квартирах, где проживают хозяева, - объясняет "СОЮЗу" замдиректора департамента аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксана Полякова. - При этом родители присматриваются скорее к арендодателям - они заинтересованы в том, чтобы благонадежные взрослые "присматривали" за их детьми".

Цены на аренду жилья в Москве традиционно самые высокие в стране и нужно быть готовым к тому, что за крышу над головой придется платить больше, чем за учебу. К примеру, средняя ставка за месячный съем однокомнатной квартиры - 35 тысяч рублей. Именно поэтому студенты идут на всевозможные хитрости, пытаясь сэкономить.

Самый распространенный способ экономии - выбрать отдаленный район.

Конечно, удобнее всего жить в пешей доступности от вуза, тем более что многие из них в российской столице расположены компактно - в Западном и Юго-Западном округах. Но спрос подстегивает предложение и цены на жилье в районах возле вузов выше. Кроме того, западное направление считается в Москве комфортным местом для жизни, и это тоже влияет на цены.

Поэтому стоит обратить внимание на окраины, это позволит сэкономить минимум 2-3 тысячи рублей. Районами с самой дешевой арендой считаются Солнцево, Ярославский, Молжаниновский, Бескудниковский и Бирюлево Западное. В первом средняя цена съема "однушки" 23,8 тысячи рублей, а в последнем - 28,5.

"Однако не все районы с экономичным жильем подходят студентам, - отмечает Оксана Полякова. - Например, жителям Ярославского, Молжаниновского и Бирюлева Западного от метро приходится добираться до дома наземным транспортом. А это дополнительные финансовые и временные затраты. Поэтому студенты стараются искать недорогие варианты в пешей доступности от метро".

В этом случае Солнцево - отличный вариант. Район расположен за МКАД, но год назад там открыли сразу две станции метро в составе новой, Солнцевской линии. Она идет как раз по Западному округу, доставляя пассажиров от станции "Солнцево" до расположенного рядом с МГУ "Мичуринского проспекта" за 17 минут. А цены на аренду здесь одни из самых низких.

Еще один способ экономии - выбрать двухкомнатную квартиру. Математика тут простая - арендуя вдвоем "однушку" за 30 тысяч, каждый студент заплатит в месяц 15 тысяч. Втроем или вчетвером в однокомнатных апартаментах вряд ли будет удобно. А вот "двушка" в такой ситуации подойдет вполне, при этом снять ее получится за 40-45 тысяч рублей. Если в каждой комнате поселятся по двое жильцов, то платить придется по 10-11 тысяч.

Но в такой ситуации если кто-то из компании арендаторов решает съехать, то приходится искать нового жильца. Причем его кандидатуру еще нужно согласовать с владельцем квартиры. Договор аренды при этом заключается с одним проживающим - его называют ответственным арендатором. И если уж он решит съехать, то придется переоформлять договор.

А что же с комнатами, которые снимает каждый третий студент без общежития? Тут картина следующая - цена на комнаты составляет обычно 15-20 тысяч рублей. Так что особой экономии не получится, проще снять с приятелем отдельную квартиру или поселиться вчетвером в двухкомнатной квартире - выйдет даже дешевле. С другой стороны, довольно много комнат сдается поблизости от основных университетов, так что можно поселиться с видом на родной факультет, да еще заполучить личное пространство, которое не придется делить. Главное - выбрать вменяемых хозяев, обсудив до подписания договора, можно ли приводить гостей, насколько поздно допускается возвращаться и т.д. Сэкономить можно и еще одним способом - арендовав вместо однокомнатной квартиры студию. Это та же "однушка", но кухня в ней совмещена с комнатой и зачастую нет балкона. Впрочем, экономия вряд ли будет большой, к тому же студии встречаются в основном в новостройках, так что найти такой вариант будет непросто.

Кстати

Москва - не единственный город, куда едут студенты со всей России и других стран. Санкт-Петербург, к примеру, тоже пользуется большой популярностью, при этом цены на жилье здесь скромнее столичных - за "однушку" просят в среднем 20-22 тысячи рублей, а "двушку" можно найти за 30-35 тысяч.

Еще один российский город, особенно популярный среди белорусских студентов, - приграничный Смоленск. До белорусского Витебска от него всего 130 километров, без проблем можно ездить домой хоть каждые выходные. При этом вузов в Смоленске вполне достаточно, а аренда однокомнатной квартиры обойдется в среднем в 10 тысяч рублей. Втрое дешевле, чем в Москве.

Тем временем

Арендуя квартиру или комнату в Москве, нужно иметь в виду, что заплатить при въезде зачастую нужно сразу три цены. Это деньги за первый месяц аренды и возвращаемый страховой депозит в размере месячной цены съема - он вернется арендаторам при выезде, если с квартирой все будет в порядке. Третья цена - гонорар риелтора, без помощи которого найти жилье крайне сложно. Гонорар обычно составляет от 50 до 100% месячной аренды. Если встречи с риелтором и связанных с этим расходов хочется избежать, то ищите квартиры в профильных группах в соцсетях. Есть специальные группы, где жилье и соседей ищут именно студенты.

А как в Минске

Самый удачный вариант для студента - получить место в общежитии. Больше всего студентов учится в Минске, и в этом году в общежития здесь заселили около 70% тех, кто подал заявки. В планах у Министерства образования довести цифру до 90%, сообщил на днях Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования.

Настоящая гордость белорусской столицы - Студенческая деревня. Это не просто комплекс комфортных общежитий-новостроек, где живут ребята из различных столичных вузов, а свой городок с адресами для занятий спортом, заведениями общепита и бытовых услуг. В этом году к II Европейским играм здесь появились еще два общежития: одно на 1000 мест, второе - на 1800 для Белорусского государственного экономического университета, куда заселили и студентов из еще нескольких вузов. Строят жилье и в регионах. Сейчас на финишной прямой возведение общежития для Гродненского медуниверситета.

Если в российской столице снимать жилье на пятерых, то получится значительно дешевле. Фото: Сергей Куксин.

А некоторые вузы уже сегодня обеспечили жильем своих студентов на все сто процентов - Академия связи и Академия музыки, Военная академия, Белорусский государственный медицинский университет и Академия управления при Президенте. Не отстают и другие ведущие вузы, хотя и делают в первую очередь ставку на жилье для тех, у кого есть преимущества при заселении: студентов, имеющих льготы и входящих в категорию социально незащищенных граждан. За ними на общежитие претендуют проявившие себя в научно-исследовательской, спортивной, культурно-массовой и общественной деятельности, а также обладатели наиболее высоких баллов успеваемости. На особом счету и первокурсники. Скажем, в Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка заселяют 85% всех нуждающихся, но иногородних студентов 1-го курса - на 100 процентов. Говорят, чтобы новички не растерялись и прошли социально-педагогическую адаптацию. Такой же подход и в регионах. К примеру, в Гродненском государственном университете им. Я. Купалы работает программа "Университет - твой дом", по которой все приезжие первокурсники получают крышу над головой.

Ценник за проживание в общежитии зависит от условий, которые предоставляют студенту: сколько человек в комнате, коридорного или блочного типа общежитие, общее состояние здания. Скажем, в БГУ стоимость варьируется от 0,4 до 1,2 базовой величины, или от 10,2 белорусского рубля до 30,6 (324-971 российский рубль). А в одном из самых комфортных общежитий Академии управления при Президенте в месяц надо заплатить чуть более 30 рублей. Но здесь в комнатах живут всего по два человека, есть ванна, туалет и холодильник. По желанию абитуриента плата за общежитие каждый месяц может автоматически удерживаться из его стипендии.

Что делать тем, кому не хватило места в общаге? Чтобы студенты не остались на улице, ведущие университеты формируют базы данных арендных квартир и комнат. Для этого дают специальные объявления, а горожане, желающие подселить к себе студента, на такое сотрудничество идут даже охотнее, чем с агентствами. Выгодно это и для студентов, так как не нужно платить посредникам за поиск съемного жилья. Правда, арендное обойдется намного дороже. И если в регионах ценники чуть ниже, то в Минске за комнату в квартире придется отдать минимум 120 белорусских рублей (3800 российских), а за квартиру - от 400 (12 700 российских). Жилье в городе, как правило, больше снимают студенты старших курсов.

Ольга Пасияк, pasiyak@sb.by, Минск