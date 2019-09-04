Скворцова: В России началась вакцинация новым препаратом от гриппа

В России началась вакцинация новым отечественным четырехвалентным препаратом от гриппа. Им будут прививать в этом году пациентов из групп самого высокого риска, тех, кто может заболеть сложной, тяжелой формой гриппа. Об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Особенность этой вакцины заключается в том, что она содержит не три, а четыре штамма гриппа: два группы A и два штамма B. По словам главы Минздрава, препарат создает высокий иммунитет и при этом не имеет каких-то значимых побочных действий.

Новая вакцина, прежде всего, предназначена для ослабленных людей, а также для пациентов с хроническими заболеваниями такими, как сахарный диабет, хронические обструктивные болезни верхних дыхательных путей, ишемическая болезнь сердца, людей с ожирением, отметила Скворцова.

"Наша задача до 2023 года полностью заменить трехвалентную вакцину на четырехвалентную. У нас все для этого есть - зарегистрированная очень эффективная вакцина", - цитирует министра "Интерфакс".

Напомним, что четвертого сентября в России дан старт сезонной вакцинации от гриппа.