Смартфон Xiaomi за 11 тысяч рублей стал самым популярным в России

Сервис "Яндекс.Маркет" опубликовал список устройств, которые пользовались наибольшей популярностью в августе нынешнего года. Рейтинг возглавил китайский бюджетный флагман Redmi Note 7 в конфигурации с 6/64 Гб памяти.

На AliExpress стоимость новинки стартует от 11 тысяч рублей, официальный сайт Xiaomi предлагает девайс за 16 тысяч рублей. В рейтинг также вошла модель Redmi Note 7 с 3/32 Гб памяти.

Следующее место в списке самых популярных смартфонов среди россиян занимает Samsung Galaxy A50 c 4 Гб памяти. Наиболее популярное ценовое предложение - в пределах 17 тысяч рублей. За ним следует бюджетный флагман от Apple - iPhone XR

Еще два места достались Samsung Galaxy S10e (облегченная версия экс-флагмана) и Xiaomi Redmi 7 3/32 Гб.

Остальные места в "десятке лучших" заняли две модели Xiaomi Mi 9T с 6/128 и 6/64 Гб памяти, Samsung Galaxy A70 и Samsung Galaxy Note 9 с памятью на 128 Гб.

Ранее, в июле этого года, аналогичный рейтинг опубликовала компания "Связной - Евросеть". По данным аналитиков, самым популярным смартфоном среди покупателей стал Samsung GalaxyA50.