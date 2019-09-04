СМИ: Ким Чен Ын может посетить Китай в октябре

Лидер КНДР Ким Чен Ын может в октябре посетить с официальным визитом Китай, чтобы принять личное участие в торжествах, посвященных 70-летнему юбилею установления дипотношений между Пекином и Пхеньяном, или мероприятиях, приуроченных к 70-летию создания КНР. Если данная поездка будет реализована, то это станет уже пятым визитом Кима в Поднебесную и его шестой личной встречей с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом заявили южнокорейские СМИ, комментируя приезд в Пхеньян главу МИД КНР Ван И.

Поводом для спекуляций по поводу очередного визита Кима в Китай стал как сам факт посещения Пхеньяна главой МИД КНР Ван И, так и время, а также повестка дня переговоров. В ходе консультаций, которые состоялись в Пхеньяне, главные дипломаты Страны чучхе и Поднебесной обсудили ситуацию в двусторонних отношениях, новые тенденции в регионе, а также вспомнили, что уже совсем скоро - в первых числах октября - будет отмечаться 70-летний юбилей установления дипотношений между КНР и КНДР. Ван И при этом подчеркнул, что стороны будут продолжать тесно сотрудничать по самым различным международным проблемам, дав понять, что Пекин и Пхеньян окончательно прошли полосу охлаждения двусторонних отношений, которая наблюдалась в 2014-2016 гг.

Хотя в официальных заявлениях КНР и КНДР по этому поводу ничего не говорится, но южнокорейские эксперты предположили, что глава МИД Китая пригласил Ким Чен Ына вновь посетить Пекин и принять личное участие в праздничных мероприятиях, которые пройдут в октябре и будут приурочены к 70-летию установления дипотношений. Кроме того, в этом же году 1 октября КНР будет отмечать также 70 лет с момента своего создания, так что повод для приезда у Кима в Китай в октябре есть и весьма серьезный.

Си Цзиньпин, напомним, посетил Пхеньян в июне этого года, а потому теперь очередь Кима ехать в Поднебесную. Впрочем, Ким Чен Ын уже показал, что он может игнорировать установленные дипломатические правила и готов ездить в Китай тогда, когда сочтет нужным. Например, до приезда Си в КНДР в июне Ким четыре раза побывал в Китае. Если все эти спекуляции экспертов окажутся верны, то в октябре состоится пятый по счету визит Ким Чен Ына в Китай и его шестая личная встреча с Си Цзиньпином.

Как отмечают специалисты, помимо совместного сидения на банкетах у двух лидеров найдется немало тем для обсуждения. В частности, это политика в отношении с США. Как известно, отношения КНР с США далеки от идеальных, а попытки возобновить диалог Вашингтона с Пхеньяном в последнее время пробуксовывают. На этом фоне Китай и Северная Корея заинтересованы друг в друге.

Кроме того, Китай в последнее время явно активизировал торгово-экономическое и прочее сотрудничество с КНДР. Возможно, что Си и Ким поговорят и об этом. Китай будет пытаться развивать те направления, которые не подпадают под санкции ООН. Несмотря на значительные ограничения в связи с санкциями Пекин имеет серьёзные рычаги, которые позволяют ему оказывают легитимную помощь Пхеньяну, помогая КНДР выживать в условиях международной изоляции.