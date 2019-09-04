СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского

Украинские СМИ выяснили, сколько получает глава государства Владимир Зеленский и другие высшие должностные лица. Оказалось, что зарплата украинского президента даже меньше, чем оклад руководителя его администрации.

Об этом пишет агентство УНИАН. Речь идет о зарплате за август. Так, Зеленский в качестве "слуги народа" получил в прошлом месяце 22540 гривен - в пересчете на российскую валюту эта сумма составляет примерно 59580 рублей. А вот глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заработал 39874 гривны, то есть более 105 тысяч рублей.

Оказалось, что и замы Богдана получают больше главы государства. Так, Алексею Гончаруку, который теперь переходит в кресло премьера, заплатили почти 32400 гривен (85600 рублей), зарплаты других заместителей руководителя Офиса составляют от 26716 до 31724 гривен (70621-83859 рублей).