Солнце провело лето в "спячке": к чему это может привести

За все летние месяцы 2019 года на Солнце не было ни одной вспышки, способной оказывать воздействие на Землю. Последний раз очень слабый всплеск солнечной активности закончился 15 мая, сообщила лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

"Это четвертый по продолжительности интервал в современной истории наблюдений, в течение которого наблюдается полное отсутствие активности Солнца", - рассказывает лаборатория.

Причиной исчезновения вспышек, как и солнечных пятен, является почти полное исчезновение на Солнце магнитного поля, являющегося основным источником энергии для солнечной активности.

В лаборатории отметили, что снижение числа вспышек может быть признаком более серьезных изменений на Солнце, которые могут повлиять на его светимость, спектр излучения и климат на Земле.