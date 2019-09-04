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04.09.2019 23:02
Рубрика: Спорт

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Обладатель Кубка России "Локомотив" сыграет в Калининграде
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 198(7956)
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Именно на этой стадии в борьбу вступают представители элитного дивизиона. Причем все они будут играть на выезде.

Обычно при жеребьевке клубы Премьер-лиги интересует не столько сила будущего соперника, сколько место, куда придется ехать. На этот раз меньше всех повезло "Зениту" и "Динамо". Питерцам предстоит путешествие в Красноярск к "Енисею", а москвичам - во Владивосток к "Лучу".

Что касается обладателя Кубка "Локомотива", то "красно-зеленых" ждет противостояние с одним из аутсайдеров первого дивизиона "Балтикой". К слову, год назад команде Юрия Семина в 1/16 также выпал клуб из Калининграда. Хозяева вели 2:0, но сотворить сенсацию не сумели: гости забили три мяча и выиграли.

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Чуть ближе предстоит поездка "Спартаку", которого ждут в Набережных Челнах. В соперниках у "красно-белых" будет выступающий во второй лиге "КАМАЗ". Пути этих команд пересекаются в Кубке уже в третий раз. Два предыдущих противостояния пришлись на начало 90-х и остались за спартаковцами.

Из других матчей стоит отметить встречу ЦСКА с "Аланией". В последний раз клуб из Владикавказа громко заявил о себе в 2011 году, когда в финале Кубка он играл как раз с армейцами. Москвичи тогда победили - 2:1.

Всего в 1/16 финала турнира примут участие 16 команд Премьер-лиги, 13 - первого дивизиона и еще три - второй лиги ("Черноморец", "КАМАЗ" и "Алания"). Встречи этой стадии запланированы на 25 и 26 сентября.

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