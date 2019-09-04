Новости

Экспедиция Северного флота на Земле Франца-Иосифа насчитала 73 моржа 16:23
Безруков предложил облагать западные фильмы в России "мздой" 16:23
На Кубани турист отсудил почти 30 тысяч за травму ноги и порванные брюки 16:20
На Урале на 9 лет осудили водителя, протаранившего людей у пивной 16:16
В Татарстане мужчина утонул в бункере с зерном 16:06
Украинское правительство одобрило увольнение Кличко 16:04
Эксперты назвали новые китайские автомобили самыми надежными в истории 16:01
На Урале подростков задержали за планирование теракта в школе 15:50
Новая серийная Honda: без зеркал и с пятью экранами в салоне 15:44
В Казани топ-менеджера банка обвинили в хищении 220 млн рублей 15:40
В петербургской подземке рассказали, как пылесосили тоннели 15:37
Под Липецком загорелась свалка на площади 500 квадратных метров 15:36
Названы возможные причины крушения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье 15:35
Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов 15:28
В США около 26 тысяч детей могут выгнать из школ за отказ от прививки 15:26
Росрыболовство: Ветеринарные правила аквакультуры введут в ближайшее время 15:24
Трехметровую коноплю привезут в "Аптекарский огород" 15:18
Названы самые дорогие перелеты лета 15:15
В Петербурге упростили порядок предоставления земельного капитала 15:14
Подтверждено предсказание Максвелла, сделанное 160 лет назад 15:13
На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток 15:01
Geely привезла в Россию еще одну новинку 15:00
Джонсон заявил о возможности внеочередных выборов 15 октября 14:59
В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР 14:58
Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 14:55
Рубрика: Спорт

Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье

Текст: Максим Домчев

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов получит за бой против Джастина Порье более 6 миллионов долларов.

За поединок против Порье, который пройдет в Абу-Даби 7 сентября, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заработает приблизительно в три раза больше, чем за поединок против Конора Макгрегора. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Нурмагомедов оценил свои шансы в схватке с Порье

Как известно, за поединок против ирландца Конора Макгрегора россиянин заработал 2 миллиона долларов в качестве гарантированного гонорара. На этот раз в контракте также прописано, что Нурмагомедов получит процент от продажи прав. Однако UFC даже после боя с Макгрегором так и не назвал точную сумму выплат бойцам за продажу pay-per-view, но говорилось о том, что сумма исчислялась десятками миллионов долларов.

Так что на этот раз, помимо гарантированной суммы, Нурмагомедов сможет заработать весьма приличную сумму.

Мало кто это помнит, но за свою первую победу над Камалом Шалорусом Нурмагомедов получил от UFC около 20 тысяч долларов.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может
В Совфеде ответили на сомнения Болгарии в освободительной роли СССР