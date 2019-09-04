Стал известен гонорар Нурмагомедова за поединок с Порье

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов получит за бой против Джастина Порье более 6 миллионов долларов.

За поединок против Порье, который пройдет в Абу-Даби 7 сентября, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заработает приблизительно в три раза больше, чем за поединок против Конора Макгрегора. Об этом ТАСС сообщил отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Как известно, за поединок против ирландца Конора Макгрегора россиянин заработал 2 миллиона долларов в качестве гарантированного гонорара. На этот раз в контракте также прописано, что Нурмагомедов получит процент от продажи прав. Однако UFC даже после боя с Макгрегором так и не назвал точную сумму выплат бойцам за продажу pay-per-view, но говорилось о том, что сумма исчислялась десятками миллионов долларов.

Так что на этот раз, помимо гарантированной суммы, Нурмагомедов сможет заработать весьма приличную сумму.

Мало кто это помнит, но за свою первую победу над Камалом Шалорусом Нурмагомедов получил от UFC около 20 тысяч долларов.