Стали известны пары 1/16 финала Кубка России по футболу

В среду в Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Своих соперников на этой стадии турнира узнали клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга свой поход за Кубком начнет в Красноярске матчем с "Енисеем". Московский "Локомотив", завоевавший Кубок страны в прошлом сезоне, отправится в Калининград в гости к "Балтике". "Краснодар" ждет противостояние с "Нижним Новгородом", а ЦСКА сразится с владикавказской "Аланией".

Московский "Спартак" сыграет в Набережных Челнах против КАМАЗа, грозненский "Ахмат" встретится со "СКА-Хабаровском", тульский "Арсенал" отправится в гости к воронежскому "Факелу", а "Оренбург" ждет матч против "Чертаново".

"Ростову" предстоит поездка в Саранск к "Мордовии", московское "Динамо" отправится во Владивосток к "Лучу". "Урал" сразится с новороссийским "Черноморцем", а казанский "Рубин" - с подмосковными "Химками".

Московское "Торпедо" примет самарские "Крылья Советов", ярославский "Шинник" сыграет с "Сочи", "Уфа" выявит сильнейшего во встрече с "Чайкой" из Песчанокопского, а "Тамбов" ожидает игра с томской "Томью".

Матчи 1/16 финала Кубка России запланированы на 25 и 26 сентября. Представители РПЛ проведут их в гостях.