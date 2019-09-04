Для Анны Савицкой теперь 23 августа является самым трагическим днем в жизни. В этот день два года назад во время родов она потеряла своего первенца, а еще здоровье и надежду когда-нибудь стать матерью.

- Меня резали как поросенка, - плачет Анна, на живот которой нельзя смотреть без слез. Два огромных шва вдоль и поперек. Но самый большой рубец остался в ее сердце.

- Я всегда мечтала о детях. Представляла, как у меня будет дочка, как я буду заплетать ей косички. Решение завести ребенка было осознанным. Мне 28 лет, Александр чуть старше.

Беременность была желанная и долгожданная. Ведь и она могла не наступить. По вине врачей, которые не увидели вовремя проблему, - и из-за запущенности ситуации пришлось удалить один яичник.

- Мы были несказанно счастливы, что все получилось. Как узнала, что в положении, не затягивая, встала на учет в женскую консультацию. Сдавала анализы, проходила скрининги. И все всегда было хорошо. Никаких отклонений, - говорит Аня.

И сегодня она бережно хранит первое и единственное фото своей малышки - распечатанный снимок с УЗИ. Как же она смотрела на него и ждала их первой встречи!

- У нас уже было куплено все для нашей девочки. У нее было имя - Ева. Кроватка, коляска, пеленки, распашонки, игрушки... Отправляясь в роддом, я была уверена, что максимум через неделю вернусь с дочкой на руках.

Утром 21 августа у Анны начал болеть живот. Срок 40 недель - не удивительно. Как раз время рожать. Как следует из судебных материалов, в женской консультации беременная уже была в полдень, где ей сделали кардиотокографию (КТГ) и экстренно направили в родильное отделение. С этого момента и началась череда событий, приведших к трагической развязке.

- Около 13.30 я поступила в акушерско-физиологическое отделение ЦРБ Апшеронского района, где была осмотрена заведующим отделением. Врачу я сообщила о том, что у меня один яичник. Мне вновь провели КТГ (по его результатам частота сердечных сокращений ребенка была чуть ниже нормы) и отправили в предродовую палату. Тогда малышка еще активно шевелилась, и я была спокойна, хоть и очень волновалась, - вспоминает Анна.

Живот продолжал ныть, но что именно это - схватки или что-то еще, беременная, у которой это все было впервые, не понимала.

- Утром на следующий день во время обхода меня осмотрел врач, я пожаловалась, что живот болит, но ребенок почти не шевелится. На что услышала: "Будем ждать, роды запланированы на 24-е, показаний для экстренной операции нет. Все в пределах нормы". На просьбу сделать УЗИ от меня отмахнулись.

Но состояние Анны становилось только хуже. Отметим, 22 августа ее осматривали трижды и каждый раз говорили, что все нормально.

- Мне уже начало казаться, что надо мной издеваются. Когда в палату пришли за моей соседкой, я спросила: "А меня?" "Тебе не срочно!" - услышала в ответ. А когда в обед у меня начались схватки (их не спутаешь ни с чем), я сама подошла к дежурному врачу. Умоляла сделать мне кесарево сечение, но он лишь рявкнул: "Иди в палату!"

Вечером Анна уже не могла ходить и, держась за стеночку, вновь еле добралась до кабинета врача. Но доктор упорно твердил: "Еще рано".

- Мне дали две таблетки обезболивающего. Велели сперва выпить одну, а если не пройдет, вторую. Я послушно сделала то, что мне сказали. И даже уснула. Проснулась от страшной резкой боли. В 23 часа я чуть ли уже не ползла к врачу. Но только в 00.30 23 августа мне сделали КТГ плода. Оно выявило нарушение сердцебиения ребенка. Врач проткнул околоплодный пузырь, воды оказались зеленые... Потом были общий наркоз и экстренное кесарево... В 00.50 наш ребенок, наша долгожданная девочка, умерла.

Причиной смерти согласно результатам проведенного патологоанатомического исследования стала острая асфиксия плода.

К Анне долго никого не пускали. А когда родным все-таки позволили ее навестить, они ужаснулись: желтое и отекшее лицо, высокая температура. Они стали требовать, чтобы ее перевели из Апшеронска в Краснодарскую краевую больницу. Но только через два дня с подозрением на перитонит в критическом состоянии Анна Савицкая была переведена в краевой стационар. В тот момент единственным способом спасения ее жизни стало удаление матки. Как оказалось, в роддоме во время кесарева сечения у нее удалили второй яичник. Не исключено, что у врача в тот момент просто дрогнула рука...

Анна выжила. Но потеряла возможность когда-нибудь забеременеть, выносить и родить собственного ребенка. Теперь у пары вся надежда на суррогатное материнство. Его стоимость около 1,5 млн рублей.

Анне и Александру понадобилось два года, чтобы наказать медучреждение. Однако привлечь к ответственности врача, того самого, что халатно отнесся к своим обязанностям, не удалось.

Конечно, в больнице после громкого инцидента проводилась проверка. Но не в интересах медучреждения подрывать свою репутацию. По результатам внутриведомственного разбора комиссия ЦРБ Апшеронского района пришла к выводу, что "при оказании медицинской помощи Савицкой А.А. на этапе стационара были выявлены дефекты ведения медицинской документации". В итоге заведующий акушерско-физиологическим отделением отделался лишь вынесенным замечанием. А вот тот самый врач-коновал к ответственности привлечен не был.

"Применить меры дисциплинарного наказания к врачу не представляется возможным, так как он уволился из МБУЗ "ЦРБ Апшеронского района" - цитируем информационное письмо, направленное больницей в суд.

- Счастливое событие - рождение долгожданного ребенка - обернулось для нас с мужем трагедией, моему здоровью причинен невосполнимый вред, я испытываю страдания из-за женской неполноценности и невозможности снова стать матерью, - написала в своем обращении в суд Анна Савицкая. - Врачи больницы не оставили нам никаких шансов быть родителями, так как у нас с мужем есть только одна возможность - суррогатное материнство. В дальнейшем для реализации процедуры суррогатного материнства нам потребуются значительные денежные суммы.

Анна и Александр Савицкие ждали ребенка и были счастливы. Фото: Из личного архива семьи Савицких

Виновным в моральных страданиях супругов суд признал ЦРБ Апшеронского района. Анне Савицкой медучреждение обязано выплатить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда, ее супругу - 250 тысяч.

Также медучреждению придется оплатить судебные издержки, траты на проведение экспертиз, транспортные расходы, погребение. Еще более 150 тысяч рублей. В общей сложности 905 тысяч.

Комментарий

Решение в силе

Алексей Пешков, специалист по защите прав пациентов, арбитр коллегии автономных третейских судей "Южный региональный арбитраж"

- Судебная практика подтверждает тот факт, что даже при имеющейся непрямой косвенной связи между дефектами медицинской помощи и причинением вреда здоровью (наступлением смерти), в силу требований ст. 151, 1064 Гражданского кодекса РФ, судами удовлетворяются требования истцов о компенсации морального вреда. На настоящий момент определение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу, исполнительные листы направлены в министерство финансов Краснодарского края для последующей выплаты компенсации морального вреда и материального ущерба моим доверителям.