Терапевт рассказала, на какие анализы не стоит тратить деньги

Не все лабораторные исследования информативны и необходимы. Однако врачи их назначают.

Один из бессмысленных анализов - на лептин, гормон, регулирующий энергетический обмен. Как рассказала aif.ru врач-терапевт Ирина Уфимцева, в некоторых случаях его уровень снижается, человек перестает контролировать голод, и это приводит к ожирению. Если человек уже столкнулся с такой проблемой, то уже ясно, что уровень лептина низкий, а лекарства, которое бы повысило его, пока не изобрели.

У женщин, которые готовятся к ЭКО проверяют уровень кортизола. Как правило, для этого просят сдать кровь. Уровень этого гормона повышается, если человек нервничает или нарушил правила подготовки к сдаче анализа, скажем, выпил накануне бокал вина. Также результат может быть некорректным из-за неправильного хранения исследуемой крови. По мнению терапевта, более информативным является анализ суточной мочи.

Взрослым часто назначают анализы на антитела к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусу. Почти все дети переболевают и тем и другим, соответственно, во взрослом возрасте антитела будут повышены. Анализ это подтвердит и врач может прописать иммуномодуляторы. К ним специалист рекомендует относиться осторожнее и прибегать только в крайнем случае, например, при гематологических заболеваниях.

Врач считает, что если у пациента есть подозрение на хеликобактер пилори, правильнее всего сделать либо гастроскопию, во время которой берут биопсию, либо пройти урезарный дыхательный тест с углеродом-С13. Однако иногда предлагают сдать кровь на антитела. Это бессмысленно, поскольку повышенный показатель не говорит о том, что организм столкнулся с инфекцией в какой-то период жизни, даже если это произошло 10 лет назад.

Онкомаркер СА125. Если показатели превышают норму, это не говорит о подтверждении рака яичников. Отклонение в норме могут быть спровоцированы изменениями в функциях печени, проблемами с костями или гинекологическими инфекциями. Также это может означать, что онкологический процесс запущен, но он локализован в другой части тела. Для подтверждения рака нужна биопсия. Сдавать онкомаркеры стоит тогда, когда у пациента уже обнаружили рак яичника. Так врач сможет оценить динамику заболевания и эффективность лечения.

При подозрении на тиреотоксикоз назначают анализ на тереотропный гормон. Имеет смысл назначать и анализ на антитела к рецепторам ТТГ. Если диагноз подтвердился, сдавать второй больше не нужно. А первый придется сдавать каждые три месяца, чтобы понимать, как протекает болезнь и насколько хорошо подобрано лечение. Но часто врачи назначают оба анализа, и пациент тратит часть денег впустую.

Больным сахарным диабетом часто назначают проходить каждые полгода анализ на инсулин и С-пептид. Самые первые результаты констатируют факт наличия диагноза. Результаты последующих динамику болезни показать не могут. Для контроля нужно следить за уровнем сахара.

Чтобы подтвердить остеопороз, обычно сдают анализы на Beta-Cross laps и остеокальцин. Но ни тот ни другой не может этого сделать, потому что уровень этих маркеров меняется и при костных заболеваниях. Для постановки диагноза достаточно денситометрии.