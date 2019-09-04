Новости

Климов: Выборы в МГД стали предлогом для попыток дестабилизации извне 19:02
Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны 18:52
Презентация стенда Беларуси состоялась на ММКЯ 18:45
Депутаты Госдумы не поедут в Германию на встречу с Deutsche Welle 18:38
СК показал видео, как мать оставляет на улице младенца в пакете 18:38
Хабиб отменил открытую тренировку перед поединком с Порье 18:35
СМИ сообщили о размере зарплаты Зеленского 18:25
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма 18:22
Путин открыл новый терминал аэропорта в Хабаровске 18:19
Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве 18:17
Чак-чак, рыбалка, баня: Вилле Хаапасало представил фильм о Татарстане 18:14
Новый Renault Duster для России будет отличаться от европейского 18:11
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с трупом 18:05
Первой премьерой сезона в Театре Табакова станет спектакль "Ревизор" 17:59
В Волгограде оцифровали одну из первых отпечатанных на Руси книг 17:54
Путин рассказал Моди про медведей 17:53
Контактная группа по Украине приступила к работе в Минске 17:44
Путин показал Моди два вертолета 17:38
Два человека погибли при столкновении поезда с иномаркой в Ленобласти 17:35
Видео с кражей тачки подростками на Кубани стало хитом в Сети 17:35
Аэропорт Волгограда может стать транспортным хабом юга России 17:33
Премьер РБ: Минск и Каир должны снять барьеры во взаимной торговле 17:27
В Волгограде ради группы "Ленинград" изменили расписание электричек 17:24
В Анапе задержали находившегося в розыске лжеполковника 17:24
Власти Гонконга пошли на уступки протестующим 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
5 сентября в "РГ" пройдет экспертная сессия о производительности труда
04.09.2019 18:52
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Геологи из Канады и США представили новое исследование, доказывающее, что глубоко под поверхностью Луны может находиться настоящая сокровищница - крупные залежи драгоценных металлов.

Исследование появилось в журнале Nature Geoscience, а коротко его описывает Phys.org. Команда под руководством профессора Джеймса Бренана из Университета Дэлхаузи провела параллели между залежами полезных ископаемых, найденными на Земле и на Луне.

"Мы нашли связь между содержанием серы в лунных вулканических породах с присутствием сульфида железа глубоко под поверхностью Луны, - говорит доктор Бренан. - А изучение месторождений полезных ископаемых на Земле показывает, что сульфид железа является идеальным местом для "хранения" драгоценных металлов, таких как платина и палладий".

Фото: China Lunar Exploration Project
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что сера в лунных вулканических породах, по сути, указывает на присутствие сульфида железа в этом же месте в глубинах Луны. Это означает, что если механизм образования пород на Луне аналогичен земному, то в ее недрах могут находиться гигантские залежи драгоценных металлов.

В пользу этой теории говорит и общепринятая гипотеза об образовании естественного спутника Земли. Она гласит, что Луна сформировалась около 4,5 миллиарда лет назад после удара о нашу планету массивного объекта, который вырвал часть материала и "отнес" его в сторону.

То есть, Луна и Земля имеют общую историю, а значит, имеют и схожий состав. Чтобы проверить свои предположения, Бренан вместе с коллегами провел ряд экспериментов по воссозданию экстремальных давлений и температуры внутри Луны.

Это позволило определить, сколько сероводорода способно образоваться на нашем спутнике. Затем исследователи проанализировали получившийся состав и измерили объем содержания в нем сульфида железа. Опыты доказали, что его оказалось достаточно для "связи" с драгоценными металлами.

Однако в отличие от Земли, на Луне, вероятно, эти металлы не выбрасывались на поверхность с потоками лавы, а остались глубоко внутри. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, которые на Луне пока провести невозможно.

"Геологи имеют доступ к земным образцам, поднятым с глубины в сотни километров, но с Луны подобные глубинные образцы еще не доставлялись, - объясняет доктор Бренан. - Мы довольно долго изучали поверхность Земли, поэтому у нас есть довольно хорошее представление о ее составе. Но с Луной все обстоит совсем не так".

Китайский ровер, колесящий по обратной стороне Луны, не уникален
Меняющий цвет астероид озадачил астрономов
Общество Наука Общество Космос Освоение Луны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма
В Италии сформировано новое правительство
Схвативший росгвардейца участник незаконного митинга получил 3 года колонии
Песков о дате обмена удерживаемыми лицами: Анонсов здесь быть не может