Ученые выяснили, что скрывается под поверхностью Луны

Геологи из Канады и США представили новое исследование, доказывающее, что глубоко под поверхностью Луны может находиться настоящая сокровищница - крупные залежи драгоценных металлов.

Исследование появилось в журнале Nature Geoscience, а коротко его описывает Phys.org. Команда под руководством профессора Джеймса Бренана из Университета Дэлхаузи провела параллели между залежами полезных ископаемых, найденными на Земле и на Луне.

"Мы нашли связь между содержанием серы в лунных вулканических породах с присутствием сульфида железа глубоко под поверхностью Луны, - говорит доктор Бренан. - А изучение месторождений полезных ископаемых на Земле показывает, что сульфид железа является идеальным местом для "хранения" драгоценных металлов, таких как платина и палладий".

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что сера в лунных вулканических породах, по сути, указывает на присутствие сульфида железа в этом же месте в глубинах Луны. Это означает, что если механизм образования пород на Луне аналогичен земному, то в ее недрах могут находиться гигантские залежи драгоценных металлов.

В пользу этой теории говорит и общепринятая гипотеза об образовании естественного спутника Земли. Она гласит, что Луна сформировалась около 4,5 миллиарда лет назад после удара о нашу планету массивного объекта, который вырвал часть материала и "отнес" его в сторону.

То есть, Луна и Земля имеют общую историю, а значит, имеют и схожий состав. Чтобы проверить свои предположения, Бренан вместе с коллегами провел ряд экспериментов по воссозданию экстремальных давлений и температуры внутри Луны.

Это позволило определить, сколько сероводорода способно образоваться на нашем спутнике. Затем исследователи проанализировали получившийся состав и измерили объем содержания в нем сульфида железа. Опыты доказали, что его оказалось достаточно для "связи" с драгоценными металлами.

Однако в отличие от Земли, на Луне, вероятно, эти металлы не выбрасывались на поверхность с потоками лавы, а остались глубоко внутри. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, которые на Луне пока провести невозможно.

"Геологи имеют доступ к земным образцам, поднятым с глубины в сотни километров, но с Луны подобные глубинные образцы еще не доставлялись, - объясняет доктор Бренан. - Мы довольно долго изучали поверхность Земли, поэтому у нас есть довольно хорошее представление о ее составе. Но с Луной все обстоит совсем не так".