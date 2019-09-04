Украинский эксперт рассказал об угрозе блэкаута

Этой зимой Украине грозит масштабный блэкаут - отключение электроснабжения, и планы киевского правительства восполнить дефицит "голубого топлива" за счет закупок сжиженного природного газа из США у польского предприятия вряд ли могут спасти ситуацию. Такой экспертной оценкой с газетой "Факты" поделился украинский экономист Алексей Кущ.

Речь идет о сделке, которую недавно заключили "Энергетические ресурсы Украины" и польская нефтегазовая компания PGNiG. Она предполагает поставки американского газа украинским потребителям до конца 2019 года. Глава PGNiG Петр Возняк пообещал, что первая партия импортируемых по морю из США энергоносителей уже в ноябре прибудет в Свиноуйсьце, где построен терминал СПГ, названный в честь покойного Леха Качиньского. Там он поступит в польскую газотранспортную систему, а уже оттуда газ будут качать на Украину. Впрочем, польская сторона отмечает существенную проблему - низкую пропускную способность трубы, которая не позволит наращивать объемы поставок. Они составят лишь несколько миллиардов кубов. Кроме того, цена на американский газ будет чуть ли не в полтора раза выше, чем на реверсный газ, который Украина получает из Европы, отмечает издание.

По мнению собеседника газеты, договор с поляками представляет собой "небольшой страховочный трос", однако не решает в корне проблему зимнего обогрева украинцев, а лишь создает ложную иллюзию такого решения. Алексей Кущ уверен, что Украине грозит "энергетический блэкаут", если Россия резко сократит объемы транзита углеводородов через территорию республики.

С осени 2015 года Киев не закупает газ у Москвы, но пополняет свои хранилища российским топливом, приобретаемым у центральноевропейских стран - Польши, Венгрии и Словакии. В конце этого года истекают контракты на транзит газа через Украину, перспективы его возобновления в Брюсселе обсуждались в трехстороннем формате представителями РФ, Украины и Еврокомиссии, однако пока переговоры не принесли успехов.