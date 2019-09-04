Услугой снятия наличных на кассе воспользуются 38 миллионов россиян

Более 38 миллионов владельцев карт "Мир" смогут снять наличные на кассах магазинов.

Пилотный проект для таких операций начнется 29 октября 2019 года. К концу года в нем будут участвовать более 3 тысяч торгово-сервисных предприятий.

Это позволит увеличить число операций по банковским картам.

"Клиенты заметно перестают снимать деньги в банкоматах, пользуясь выдачей наличных в ТСП", - пишет РИА Новости со ссылкой на презентацию Национальной системы платежных карт (НСПК), представленную ее главой Владимиром Комлевым в рамках Восточного экономического форума.

В целом к весне 2020 года проект заработает уже в полную силу. Сейчас Сбербанк реализует свой проект по снятию наличных на кассах. Увеличение таких возможностей облегчит осуществление платежей для жителей отдаленных районов страны.