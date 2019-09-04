В Австралии женщина-веган подала в суд на соседей из-за запаха барбекю

В Австралии придерживающаяся веганской диеты женщина попыталась через суд запретить своим соседям готовить мясо и рыбу на барбекю-гриле. Силла Карден, работающая терапевтическим массажистом, утверждает, что не может полноценно жить в своем доме и наслаждаться садом из-за постоянного запаха готовящихся на углях мясных и рыбных продуктов.

Недовольство госпожи Карден берет свое начало еще с 2017 года, когда по соседству с ней поселилась новая семья. Помимо того, что они оказались любителями барбекю, так еще у них были дети, которые регулярно проводили время играясь во дворе. Помимо желания ограничить запахи еды, Карден намеревалась запретить соседям курить, поскольку дым тоже норовит проникнуть через забор на ее территорию. Также в 400-страничном иске указано, что ее не устраивает шум играющих в баскетбол детей, чириканье пернатых питомцев и скрежет стульев по бетонному полу, ровно как и солнечные блики от открываемых соседями окон.

Местному изданию Nine News удалось получить комментарии от нескольких семей, проживающих рядом с домом Карден. По их общему утверждению, в течение года они пытались всячески в дружелюбном ключе урегулировать возникавшие споры. Кто-то передвинул барбекю-гриль подальше от ее забора, другие ограничили часы, когда дети могут играть в шумные игры на заднем дворе. Но этого оказалось недостаточно, госпожа Карден настаивала на решении своей главной проблемы - на полном запрете барбекю.

В итоге она сначала обратилась в суд первой инстанции, где иск рассмотрели и отказали в его удовлетворении, а затем подала апелляцию уже в Верховный суд, где ее тоже ждало разочарование - собранные ею доказательства не были приняты во внимание. Сама Карден заявила, что продолжит бороться за свои права. Это дело привлекло внимание австралийской публики, для подавляющего большинства которой барбекю это национальная традиция. Группа местных активистов решила доказать свое право готовить на углях и организовала своеобразный флешмоб у дома Карден, пригласив всех желающих пожарить мясо. Свое желание прийти на мероприятие уже подтвердили более 3,5 тысячи человек, многие из которых пообещали привезти не только портативные грили, но и коптильни.