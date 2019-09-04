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04.09.2019 15:26
Рубрика: Культура

В Челябинске открылся парк "Россия - моя история"

Текст: Юлия Крымова
Сегодня в Челябинске состоялось открытие мультимедийного исторического парка "Россия - моя история", который станет двадцатым по счету в РФ. В парке с помощью современных интерактивных технологий посетители смогут узнать много нового и интересного о тысячелетней истории нашей страны.
Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов
Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

Мультимедийные исторические парки "Россия - моя история" уже работают в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Якутске и Южно-Сахалинске. И вот теперь - в Челябинске.

На площади 7000 квадратных метров разместились выставки "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2018".

Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

Проект, созданный Патриаршим советом по культуре и Фондом гуманитарных проектов, уже получил популярность у россиян и, в первую очередь, молодежи. Мультимедийные выставки "Россия - моя история" посетили более 8 миллионов человек.

Это музей нового формата с тысячами мультимедийных устройств, которые открывают школьникам и студентам новые возможности для изучения прошлого России. События, города, поля сражений и исторические личности оживают с помощью проекций и мультитач-приложений. Изучать историю помогают цифровые реконструкции, анимация, 3D-моделирование и интерактивные игры. Особое внимание уделено дизайну масштабной территории и удобству для посетителей, а сами выставки отличают наглядность и достоверность.

Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных Проектов

"За годы развития парк "Россия-моя история" снискал славу одного из самых известных проектов, открывающих новые возможности для изучения этапов развития нашей страны, - сообщил директор исторического парка в Москве Иван Есин. - С каждым новым историческим парком, а их всего запланировано 25, открывается дополнительный культурный центр, который, по примеру уже существующих, объединит самые интересные культурные начинания как городского, так и федерального уровня".

Каждый из 20 исторических парков в российских регионах - это новое городское культурное пространство. На их территории проходят временные выставки, концерты, экскурсионные и образовательные программы, духовно-просветительские и исторические циклы, кинопоказы, мастер-классы, встречи с известными людьми, открытые для всех желающих. Для горожан они становятся местом познавательного отдыха. Они сформировали единое культурное пространство, где организовываются совместные форумы по истории России, передвижные выставки "Сокровища музеев России", экспозиции "Имена из солдатских медальонов" и многие другие.

Культура
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