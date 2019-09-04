Британский премьер Борис Джонсон не провел на этом посту и двух месяцев, а консервативная партия под его руководством уже потеряла большинство в палате общин, и внеочередные выборы кажутся лишь вопросом времени. В этом смысле он переплюнул свою предшественницу Терезу Мэй, которой для объявления внеочередных выборов потребовалось чуть меньше года на посту премьера.

Шоу "Брекзит или смерть" входит в решающую фазу: 31 октября Великобритания должна покинуть Евросоюз. Впрочем, зная британских политиков ни в чем нельзя быть уверенными. Напомним, что четкая дата выхода была назначена на 29 марта этого года, но из-за того, что парламентарии не смогли договориться о своих будущих отношениях с Евросоюзом, выход откладывался дважды. В конце октября заканчивается последняя отсрочка, предоставленная лидерами остающихся в Евросоюзе стран Терезе Мэй для того, чтобы депутаты нижней палаты парламента решили, как они выйдут из ЕС: с соглашением, одобренным всеми, кроме британских парламентариев, или без него. Мэй не смогла добиться решения этого вопроса и сдалась, ее преемник на посту главы правительства Джонсон думал, что уж он-то справится с этим делом без проблем, но, кажется и он близок к провалу.

Стратегия, которую избрал новый лидер консерваторов, заключалась в том, что он объявит, что Великобритания выходит из Евросоюза 31 октября, неважно с соглашением или без. По его мысли, в Брюсселе, где до этого неоднократно отказывались пересмотреть текст спорного документа, должны понять, что Джонсон не шутит, и вернуться к переговорам, которые новый премьер предложил провести 1 октября. А если это не убедит Еврокомиссию, что ж, Британия готова выйти и без соглашения. Для этого, как сообщил 4 сентября на правительственном часе в палате общин канцлер казначейства Саджид Джавид, за прошедшие с момента его назначения полтора месяца уже выделено дополнительно 2,1 миллиарда фунтов, и еще два миллиарда будет заложено в бюджет на следующий год. Но в правительстве Джонсона не учли того, что свои же депутаты - из страха перед выходом из ЕС "без спасательного жилета" - готовы "вонзить нож в спину" собственному премьеру.

На понедельничном голосовании о том, чтобы дать парламенту возможность перенести "брекзит" на начало следующего года, вместе с депутатами оппозиции "за" высказались более двадцати консерваторов. Джонсон не стал играть в демократию и немедленно лишил их права представлять в нижней палате консервативную партию, таким образом, лишившись 21 депутата, а значит, и того хрупкого большинства, которое давал консерваторам зыбкий союз с юнионистской партией Ирландии. Теперь в палате общин 288 членов консервативной партии и десять их партнеров по коалиции, и 340 их противников, в числе которых отколовшиеся тори, которые отныне считаются беспартийными, и могут голосовать против законопроектов консерваторов не только по Брекзиту, но и по другим вопросам.

Неудивительно, что в среду на парламентском часе Джонсон, который еще в понедельник заявлял, что досрочные выборы - крайняя мера, звучал гораздо увереннее. Перед голосованием о том, просить ли у Брюсселя новой отсрочки Брекзита, он заявил: "Если этот законопроект, означающий нашу сдачу в плен, будет принят, то народу этой страны придется высказаться по поводу того, что они предпочитают, на всеобщих выборах 15 октября". Для этого Джонсону нужно получить две трети голосов депутатов.

Депутаты от Консервативной партии "вонзили нож в спину" премьера

Британские лидеры любят прибегать к этой уловке для улучшения своего результата, но, как правило, переоценивают свои силы. В последние годы на эти грабли наступали все премьеры. Дэвид Кэмерон объявил референдум о выходе из Евросоюза для того, чтобы доказать, что люди не хотят выходить из ЕС, а получил "брекзит", разделивший страну на две половины. Тереза Мэй объявила досрочные выборы, чтобы укрепить свои позиции перед переговорами с Брюсселем, а получила на 13 мест меньше, чем ранее. Неудивительно, что в среду, когда премьер Борис Джонсон впервые отвечал на вопросы депутатов в новом качестве, в кулуарах шутили, что, если обещанные им досрочные выборы, действительно, состоятся, то первый раз может стать последним.

Тем временем

Среди отчисленных за нарушение партийной дисциплины консерваторов был внук кумира Бориса Джонсона - легендарного премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля Николас Соамс. Британские журналисты отмечают, что это произошло именно в тот день, когда - 80 лет назад - Британия объявила войну гитлеровской Германии, и Черчилль получил приглашение вернуться в правительство. Соамс, в отличие от деда, возвращаться не собирается. В программе Newsnight на BBC он заявил, что, в случае досрочных выборов он не будет выдвигать свою кандидатуру. "Я был членом парламента от консервативной партии 37 лет. За это время я проголосовал против предложений правительства трижды, и вот я лишен своей партийной принадлежности. Что ж, это превратности войны - я знал, что я делаю… Я не собираюсь выдвигаться", - сказал Соамс.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"