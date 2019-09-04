В ЕС согласовали продление антироссийских санкций

Постпреды 28 стран-членов Европейского союза согласовали очередное продление срока действия санкций против РФ еще на ближайшие шесть месяцев. Официально решение должно быть принято Советом ЕС на следующей неделе.

Об этом агентству ТАСС сообщил источник в Брюсселе. Как известно, послы ЕС договариваются о продлении антироссийских рестрикций каждые полгода. Речь идет об ограничительных финансовых и других мерах как против физических, так и юридических лиц. Они были введены после кризиса вокруг Украины 2014 года.

В Москве отмечают, что вопрос об отмене санкций не входит в повестку переговоров РФ с европейскими партнерами. При этом представители европейского бизнеса, который несет убытки от уже многолетней санкционной войны с РФ, все чаще высказываются в пользу ее прекращения.