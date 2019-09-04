В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

Журналисты рассказали об обнаружении секретной базы для подготовки спецназа США, которая действует на территории Эстонии с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию ERR.

Журналистам потребовалось полгода, чтобы оказаться на секретном объекте. При этом местонахождение базы не раскрывается.

Обнаружить базу помогли документы Пентагона, в которых говорится о выделении Эстонии более 15 миллионов долларов для строительства тренировочной базы.

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Численность контингента Североатлантического альянса у западных границ РФ за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек. В Прибалтике развернуты усиленные тактические группы многонационального состава, реанимируется существовавшая в годы "холодной войны" система трансатлантических перебросок войск из США и Канады в Европу.