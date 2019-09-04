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04.09.2019 22:19
Рубрика: В мире

В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США

Журналисты рассказали об обнаружении секретной базы для подготовки спецназа США, которая действует на территории Эстонии с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию ERR.

Фото: U.S. Customs and Border Protection via AP
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Журналистам потребовалось полгода, чтобы оказаться на секретном объекте. При этом местонахождение базы не раскрывается.

Обнаружить базу помогли документы Пентагона, в которых говорится о выделении Эстонии более 15 миллионов долларов для строительства тренировочной базы.

В последние годы Россия заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Численность контингента Североатлантического альянса у западных границ РФ за два года выросла с 25 до 40 тысяч человек. В Прибалтике развернуты усиленные тактические группы многонационального состава, реанимируется существовавшая в годы "холодной войны" система трансатлантических перебросок войск из США и Канады в Европу.

В мире Европа Эстония В мире США
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