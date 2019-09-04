В Госдуме намерены обсудить с DW выполнение условий аккредитации СМИ

В Госдуме вплотную занялись расследованием фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Депутаты попытаются найти причины, побудившие ряд зарубежных дипмиссий и изданий, "разжигать" летние протестные акции в Москве. О первых успехах и помехах на пути думского расследования журналистам рассказал глава специально созданной комиссии Василий Пискарев.

По данным депутатов, в преддверии акций на сайтах зарубежных СМИ и некоторых посольств были опубликованы призывы к гражданам РФ участвовать в митингах. Речь идет, среди прочего, и об одностороннем освещении этих событий, включая оценки действий правоохранительных органов.

По итогам анализа фактов вмешательства, которое проведет комиссия, депутаты смогут обратиться в правоохранительные органы, чтобы получить правовую оценку событий. Помимо этого народные избранники планируют представить доклад с результатами расследования на международной арене. "Одна из главных задач комиссии - выработка законодательных мер по защите суверенитета. Мы ничего особенного не хотим, мы хотим со всеми жить в дружбе и согласии, но при условии соблюдения суверенитета и уважения наших граждан", - заявил Пискарев, также возглавляющий комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции.

Комиссия, конечно, хочет получить информацию, как говорится, из первых уст. Для этого в Госдуме обратились за разъяснениями к тем, кто, по мнению депутатов, причастен к вмешательству. Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин называл среди наиболее активных авторов таких попыток немецкое СМИ "Deutche Welle", а также госструктры США и аффилированные с ними медиа. Имела место попытка сформировать мнение, было нарушение наших законов, что совершенно недопустимо, подчеркнул он.

Что касается американского "направления" расследования, то уже получена положительная реакция. Как рассказал глава думской комиссии, посол США в РФ "согласен прийти пообщаться" с депутатами. Официальное приглашение Джону Хантсману вскоре будет отправлено. Комиссия, по словам Василии Пискарева, хочет детально обсудить с ним, "почему посольство в день, когда происходят неразрешенные митинги и шествия, участвует своими публикациями, настраивает граждан". Интересны и мотивы публикации в соцсетях посольства точного маршрута движения участников несанкционированного митинга в Москве 3 августа.

Deutsche Welle уже официально ответило на запрос комиссии Госдумы: в телерадиокомпании отвергли обвинения и пригласили депутатов обсудить эту тему на встрече в Германии. Депутатов ответ не устроил: как рассказал Пискарев, думская комиссия обратится к депутатам Бундестага для организации встречи с руководством "Немецкой волны". По его словам, в ГД хотят услышать разъяснения по поводу призывов к россиянам участвовать в неразрешенных акциях. Он подчеркнул, что аккредитованные в РФ СМИ (к которым относится и компания) обязаны выполнять российские законы, что является международной практикой. Вопрос стоит в том, собирается ли дальше работать на просторах России "Немецкая волна", сказал Пискарев. Не исключено, что следствием отказа исполнять российские законы может стать лишение СМИ аккредитации для работы в РФ.

Комментарий

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев:

"Отказ "Немецкой волны" ответить за свои действия - вполне себе позиция - трусливая и штрейкбрехерская.

Позиция нашей комиссии вполне терпелива, но адекватна.

Государственная Дума не собирается регулировать редакционную политику DW, к ней вопросов нет!

Вопросы к журналистам, взявшим на себя политфункции, и исполняющим политические директивы, сознательно нарушающим российское законодательство. Причем этот почерк имеет давнюю историю.

Мне вспоминается призыв DW к Западу еще в 2009 году - помочь России в борьбе с терроризмом, не потерять контроль над Северным Кавказом и создать организационные структуры с участием Турции, США и ЕС.

Не много ли политической ответственности для телерадиокомпании?

Главный редактор "Немецкой волны" заявил тогда, что "политика РФ на Северном Кавказе провалилась".

Хочу напомнить, что Россия - единственная страна, уничтожившая организованный международный терроризм на своей территории. На Северном Кавказе сегодня террористическая угроза не выше, чем в любой европейской стране.

Возвращаясь к работе комиссии, настоятельно советуем руководству DW добровольно вернуться в гостеприимное правовое поле России".