По данным депутатов, в преддверии акций на сайтах зарубежных СМИ и некоторых посольств были опубликованы призывы к гражданам РФ участвовать в митингах. Кроме того, речь идет и об одностороннем освещении этих событий. Чтобы получить объяснения из первых уст, в Госдуме обратились к тем, кто, по мнению депутатов, причастен к вмешательству. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин называл среди наиболее активных авторов таких попыток немецкое СМИ Deutsche Welle, а также госструктуры США и аффилированные с ними медиа. Что касается американского "направления" расследования, то уже получена положительная реакция. Как рассказал Пискарев, посол США в РФ "согласен прийти пообщаться" с депутатами. Официальное приглашение Джону Хантсману вскоре будет отправлено.
Deutsche Welle уже официально ответило на запрос комиссии Госдумы: в телерадиокомпании отвергли обвинения и пригласили депутатов обсудить эту тему на встрече в Германии. Думу ответ не устроил: как рассказал Пискарев, комиссия обратится к депутатам Бундестага для организации встречи с руководством "Немецкой волны". Он подчеркнул, что аккредитованные в РФ СМИ (к которым относится и компания) обязаны выполнять российские законы - следствием отказа может стать лишение СМИ аккредитации для работы в РФ.