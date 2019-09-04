В Госдуме вплотную занялись расследованием фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Депутаты попытаются найти причины, побудившие ряд зарубежных дипмиссий и изданий призывать к уличным оппозиционным акциям в Москве. О первых итогах этой работы журналистам рассказал глава специально созданной комиссии, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Это официальная страница Deutsche Welle в социальных сетях с прямым призывом участвовать в уличных незаконных акциях.

По данным депутатов, в преддверии акций на сайтах зарубежных СМИ и некоторых посольств были опубликованы призывы к гражданам РФ участвовать в митингах. Кроме того, речь идет и об одностороннем освещении этих событий. Чтобы получить объяснения из первых уст, в Госдуме обратились к тем, кто, по мнению депутатов, причастен к вмешательству. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин называл среди наиболее активных авторов таких попыток немецкое СМИ Deutsche Welle, а также госструктуры США и аффилированные с ними медиа. Что касается американского "направления" расследования, то уже получена положительная реакция. Как рассказал Пискарев, посол США в РФ "согласен прийти пообщаться" с депутатами. Официальное приглашение Джону Хантсману вскоре будет отправлено.

Deutsche Welle уже официально ответило на запрос комиссии Госдумы: в телерадиокомпании отвергли обвинения и пригласили депутатов обсудить эту тему на встрече в Германии. Думу ответ не устроил: как рассказал Пискарев, комиссия обратится к депутатам Бундестага для организации встречи с руководством "Немецкой волны". Он подчеркнул, что аккредитованные в РФ СМИ (к которым относится и компания) обязаны выполнять российские законы - следствием отказа может стать лишение СМИ аккредитации для работы в РФ.