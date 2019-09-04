В Госдуме оценили отрицание роли СССР в освобождении Европы от фашизма

В международном комитете Госдумы прокомментировали заявления болгарской стороны о том, что СССР не освободил Восточную Европу от нацизма.

Ранее МИД Болгарии, согласно информации СМИ, призвал не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал мотивы таких заявлений.

- Отрицание советского солдата в освобождении Европы от фашизма превратились в элемент антироссийской политики, навязываемой Европе из-за океана, - написал он на своей странице в Facebook.

Парламентарий добавил, что "историческая ложь, слепота и неблагодарность граничат с кощунством".