В Италии сформировано новое правительство

Спустя почти месяц Италия сумела избежать досрочных выборов, выйдя из правительственного кризиса путем формирования нового коалиционного Совета Министров во главе с профессором права Джузеппе Конте. В обновленный кабмин вошли представители от популистского движения "5 звезд" и левоцентристы из Демпартии.

Структура Совмина "Конте-2" разительно отличается от предыдущего правительства, появившегося на свет в результате подписания так называемого "коалиционного соглашения" между правоцентристской "Лигой" и "пятизвездочниками". Малоизвестный адвокат Джузеппе Конте за прошедший год сумел серьезно укрепить свои позиции, что позволило ему "избавиться" от необходимости делить полномочия с двумя вице-премьерами, как это было в предыдущем кабмине.

В частности, теперь бывший вице-премьер и лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо вынужден довольствоваться постом министра иностранных дел.

Пост главы МВД, который до недавнего времени возглавлял лидер "лигиствов" Маттео Сальвини достался префекту Милана Лучиане Ломорджезе, а демократ Лоренцо Гуэрини стал министром обороны. Министерство экономики и финансов "ушло", как и ожидалось, в руки левоцентристов в лице Роберто Гуалтьери, который в недавнем прошлом возглавлял комитет по экономическим и монетарным вопросам при Европарламенте. А Министерство экономразвития обрело руководителя в лице "пятизвездочника" Стефано Патуанелли.

Министерский портфель за собой сохранил "пятизвездочник" министр юстиции Альфонсо Бонафеде. Но Движение потеряло министерство инфраструктуры, которое теперь возглавит вице-секретарь Демпартии Паола Ди Микели. Главой Минсельхоза стала демократ Тереза Белланова, а портфели министров культуры и туризма и министра образования и науки достались соответственно бывшему министру культуры в Кабинете Ренци Дарио Франческини и "пятизвездочнику" Лоренцо Фьорамонти.

За экологию в новом кабмине будет отвечать возглавлявший аналогичный пост в прошлом Серджо Коста. Минтруд остался за "5 звездами" в лице Нунции Каталфо, а Минздрав перешел в ведение Демпартии, доставшись Роберто Сперанце. Кроме того, представитель от "Департии" Энцо Амендола возглавил министерство по работе с Европейским Союзом.

Новоиспеченный кабмин будет приведен к присяге в четверг в 10 утра по местному времени.