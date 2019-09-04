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04.09.2019 17:16
Рубрика: В мире

В Италии сформировано новое правительство

Текст: Нива Миракян (Рим)
Спустя почти месяц Италия сумела избежать досрочных выборов, выйдя из правительственного кризиса путем формирования нового коалиционного Совета Министров во главе с профессором права Джузеппе Конте. В обновленный кабмин вошли представители от популистского движения "5 звезд" и левоцентристы из Демпартии.
Фото: REUTERS/Ciro de Luca Фото: REUTERS/Ciro de Luca
Фото: REUTERS/Ciro de Luca

Структура Совмина "Конте-2" разительно отличается от предыдущего правительства, появившегося на свет в результате подписания так называемого "коалиционного соглашения" между правоцентристской "Лигой" и "пятизвездочниками". Малоизвестный адвокат Джузеппе Конте за прошедший год сумел серьезно укрепить свои позиции, что позволило ему "избавиться" от необходимости делить полномочия с двумя вице-премьерами, как это было в предыдущем кабмине.

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В частности, теперь бывший вице-премьер и лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо вынужден довольствоваться постом министра иностранных дел.

Пост главы МВД, который до недавнего времени возглавлял лидер "лигиствов" Маттео Сальвини достался префекту Милана Лучиане Ломорджезе, а демократ Лоренцо Гуэрини стал министром обороны. Министерство экономики и финансов "ушло", как и ожидалось, в руки левоцентристов в лице Роберто Гуалтьери, который в недавнем прошлом возглавлял комитет по экономическим и монетарным вопросам при Европарламенте. А Министерство экономразвития обрело руководителя в лице "пятизвездочника" Стефано Патуанелли.

Фото: Presidential Palace/Francesco Ammendola/Handout via REUTERS
Джузеппе Конте получил мандат на формирование нового правительства Италии

Министерский портфель за собой сохранил "пятизвездочник" министр юстиции Альфонсо Бонафеде. Но Движение потеряло министерство инфраструктуры, которое теперь возглавит вице-секретарь Демпартии Паола Ди Микели. Главой Минсельхоза стала демократ Тереза Белланова, а портфели министров культуры и туризма и министра образования и науки достались соответственно бывшему министру культуры в Кабинете Ренци Дарио Франческини и "пятизвездочнику" Лоренцо Фьорамонти.

За экологию в новом кабмине будет отвечать возглавлявший аналогичный пост в прошлом Серджо Коста. Минтруд остался за "5 звездами" в лице Нунции Каталфо, а Минздрав перешел в ведение Демпартии, доставшись Роберто Сперанце. Кроме того, представитель от "Департии" Энцо Амендола возглавил министерство по работе с Европейским Союзом.

Новоиспеченный кабмин будет приведен к присяге в четверг в 10 утра по местному времени.

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