В Москву съезжаются лауреаты Пушкинского конкурса "РГ"

Международный конкурс "РГ" "220: Пушкин под напряжением. Памятник или блогер?" начинается. Наступает счастливое для 50 наших лауреатов время - поездка в Москву. В столицу начинают съезжаться первые гости.

В этом году в конкурсе приняло участие 225 человек из 39 стран мира. Впервые решились написать конкурсное эссе русисты Сирии, Иордании и Македонии. Самые дальние адресаты - Индия, Канада, Китай, Монголия, США.

Впереди у победителей много интересного и полезного. Завтра (5 сентября) их ждет стажировка в Государственном институте русского языка имени Пушкина. На следующий день пушкинских учителей примет Пушкинская школа №1500. А вечером они пойдут смотреть "Женитьбу" в театр имени Маяковского. Будут и традиционная встреча в редакции, и торжественное, волнующее награждение в Белом зале столичной мэрии. А еще экскурсии в Государственном музее А.С.Пушкина и по ВДНХ, путешествие на теплоходе по Москва-реке, участие в празднике Дня города. Милости просим в Москву, дорогие учителя!