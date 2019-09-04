В порту Великобритании изъята рекордная партия героина

В Великобритании национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой изъяли рекордную партию героина весом в 1,3 тонны. Наркотики были обнаружены в порту Феликсстоув на контейнеровозе MV Gibraltar.

Ранее было установлено, что судно с грузом героина пришвартуется в Великобритании по пути в Антверпен. MV Gibraltar прибыл 30 августа, и на нем сразу же прошли обыски. В общей сложности было обнаружено 1 297 килограммов героина, спрятанного в полотенцах и халатах.

Контейнер, из которого были изъяты наркотики, вернули на судно, чтобы отследить пункт назначения. Из бельгийского порта контейнер был доставлен на склад в Роттердаме. Здесь сотрудники полиции задержали четырех человек, которые собирались заняться разгрузкой, пишет РИА Новости.

По данным экспертов, стоимость задержанной партии наркотиков превышает 120 миллионов фунтов. Подчеркивается, что это рекордное изъятие героина в Великобритании и одно из крупнейших в Европе.